Gledatelji oduševljeni Danijelom! Za RTL.hr kaže: 'Dobivam poruke udvarača, jedna me posebno nasmijala'

"Bravo Danijela, predivna večera, odlična atmosfera", "bravo, sve ste super", prekrasno, užitak je gledati ove predivne dame", "zaslužila je sve desetke", komentirali su gledatelji. Druga ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' Danijela Dukarić dobila je brojne pozitivne komentare, a neke od njih je, kako je rekla za RTL.hr, pročitala. ''Nisam sve, ali neke jesam. Moram priznati da su me jako razveselili. Djeca su također bila jako oduševljena, bilo je puno suza radosnica i s moje i s njihove strane'', ispričala je veselo Danijela.

Priznala je kako je inače jako sramežljiva osoba te da joj je i mama to uvijek govorila. ''Oduvijek se jako sramim, dan prije snimanja sam skoro odustala, mislila sam da ja to neću moći. Tako da sam jako ponosna na sebe, a bome su i moja djeca'', rekla je. Također dodaje kako joj se sve posložilo bolje nego je planirala. ''Protukandidatkinje su predivne osobe, Melitu znam otprije, a preostale tri su me oduševile. Jako mi je drago da sam bila s njima u tjednu. Mi smo sve prihvatile kao zabavu te smo se izvrsno provele. Ovo mi je prekrasan period'', rekla je oduševljeno Danijela.