Darijo modernim jelima šokirao goste: 'To je komercijala, to nije naše Zagorje'

Desert je stigao za kraj, 'Čarobnu kuglu' prelio je Darijo karamelom - koja je bila previše čak i za tolerantnog Stjepana. "Mislim da to ne spava u 'Večeru za 5'", poručio je Stjepan. "Desert je izgledao odlično", dodala je Gabrijela. "Mala atomska bomba, preslatko mi je bilo, no ipak sam jeo", rekla je Dragutin. "To je komercijala, to nije naše Zagorje", zaključio je večeru Stjepan.