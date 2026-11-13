Darinka je suprugina pobjeda u 'Večeri za 5' potaknula na prijavu: 'Volim gulaše, čobance'

Električar Darinko Lenardić iz Donjeg Šarampova zatvara ovaj tjedan 'Večere za 5' , a istaknuo je da posebno voli pripremati meso. "Volim gulaše, čobance. Ne znam, janje s ražnja, odojak s ražnja, kotlovina", ispričao je.

Darinko je objasnio da je odlučio prijaviti se u 'Večeru za 5' nakon što se u toj emisiji pojavila njegova supruga. "Htio sam se podružiti, upoznati neke nove osobe i to je to", ispričao je. Otkrio je da je njegova supruga pobijedila u 'Večeri za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.