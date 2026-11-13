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Večera za 5

Darinka je suprugina pobjeda u 'Večeri za 5' potaknula na prijavu: 'Volim gulaše, čobance'

Darinko je vješt u pripremanju jela s mesom

RTL.hr
13.11.2026 18:00

Električar Darinko Lenardić iz Donjeg Šarampova zatvara ovaj tjedan 'Večere za 5', a istaknuo je da posebno voli pripremati meso. "Volim gulaše, čobance. Ne znam, janje s ražnja, odojak s ražnja, kotlovina", ispričao je. 

Darinko Lenardić, Večera za 5
Darinko Lenardić, Večera za 5 FOTO: RTL

Darinko je objasnio da je odlučio prijaviti se u 'Večeru za 5' nakon što se u toj emisiji pojavila njegova supruga. "Htio sam se podružiti, upoznati neke nove osobe i to je to", ispričao je. Otkrio je da je njegova supruga pobijedila u 'Večeri za 5'. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Darinko Lenardić večera za 5
Večera za 5

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