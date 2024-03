Darinka pripremala predjelo po prvi put: 'Treba imati hrabrosti za tako nešto napraviti'

Posljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je domaćica Darinka Đuran, a za predjelo je poslužila roladu sa sirom i slanim štapićima od kikirikija naziva 'Maleno šareno'.

Andrej je komentirao kako mu je predjelo izgledalo poput deserta. ''Izgleda kao slatko, a zapravo je slano'', rekao je Andrej. ''Bilo je drugačijeg okusa, osjetio se kikiriki, a još nisam shvatio jesu li to štapići bili ili ne... Omekšano je bilo, običan kravlji sir i nazovimo to biskvit – ništa spektakularno, no ni ništa loše. Prolazna ocjena'', dodao je.

''Svidio mi se šarolik izgled predjela, bio je lijep'', komentirala je Iva, a kako efektno izgleda se složila i Željka. ''Okus predjela je bio zanimljiv, sir i kikiriki u kombinaciji su bili ukusni'', rekla je Željka.