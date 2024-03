Darinka sprema srnetinu, a Iva je jasno poručila: 'To je mrtva točka na meniju, srnu ne jedem i nikad je nisam probala'

"Po zanimanju sam domaćica, spremam, čistim i čuvam unučad. Jedan klasičan dan izgleda tako da ustanem, popijem kavu, spremam, kuham. Kad sve napravim, uzmem unučiće, odem u šetnju i na kavu, sok. Rado i vježbam, razgibavam se, to mi dobro dođe, postigla sam malo liniju. Sad sam skinula dosta kilograma i to mi odgovara", ispričala je Darinka.

Voli raditi i opuštena je. "Mnoge me kolegice pitaju kako to da dobro izgledam i nasmijana sam. Trebate ono što vas 'pukne' zaboraviti, nasmijati se i krenuti dalje. Moja ljubav prema kuhinji je nastala odmalena. To me privuklo i od toga se ne mogu odvojiti. Prijavila sam se jer sam show gledala i pomislila sam da mogu i ja, kad mogu i drugi", zaključila je Darinka i dodala da joj pobjeda nije bitna. "Bitnije mi je druženje".