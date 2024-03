Davor i Dean iz 'Večere za 5' okrunjuju svoje prijateljstvo kumstvom: 'Od svih prijatelja odabrao je baš mene'

Sjećate li se ove vesele ekipe u 'Večeri za 5'? Pobjednik tog tjedna Davor Mutić se ženi, a za kuma je izabrao prijatelja i nekadašnjeg protukandidata iz 'Večere za 5' Deana Rađenović! Upravo je Dean prijavio prijatelja Davora u show koji mu je donio pobjedu. Dean je za RTL.hr otkrio više o njihovom prijateljstvu i kumstvu.

''Davor je svoju zaručnicu upoznao na poslu i rekao mi kako mu se sviđa, no da prije nje nije baš imao iskustva s djevojkama. Puno sam mu pomagao, objašnjavao mu korak po korak kako joj prići. To što je ona tada bila zauzeta, no nesretna u vezi, nam je bila velika prepreka koju smo s vremenom uspijeli zajedno otkloniti'', ispričao je Dean.