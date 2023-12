Davorova velika ljubav je gitara: 'Nakon napornog dana prvo što napravim je da uzmem gitaru – onda idem dalje'

Davorova velika ljubav je glazba. ''Svi u obitelji smo u glazbi, stariji brat je krenuo prvi s gitarom. On svira u bendu u Varaždinu, a ne mogu se sjetiti kako se zove'', rekao je Davor. ''Uglavnom nešto sam započeo od njega, a nešto nastavio sam – to me opušta. Nakon napornog dana i naporne smjene prvo što napravim je uzmem gitaru – onda idem dalje'', rekao je Davor. Vlatka je otkrila kako ništa ne zna svirati. ''Kao dijete sam krenula svirati harmoniku, no odustala sam'', komentirala je Vlatka.