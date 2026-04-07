Večera za 5

Dekoracija stola u 'Večeri za 5' nije oduševila sve: 'Ovo izgleda kao da je iz aviona ispalo!'

Večera u Slavoniji, u domu pjevačice i majke troje djece Sanele, započela je u znaku jeseni

07.04.2026 18:30

Domaćica je za svoje goste pripremila jelovnik inspiriran tradicijom i plodovima vlastitog vrta, a prvo jelo, nazvano "Jesenska rapsodija", odmah je dalo naslutiti da se radi o večeri punoj okusa i iznenađenja. Gosti, smješteni za stolom uređenim u toplim jesenskim bojama, s nestrpljenjem su iščekivali što im je Sanela pripremila.

Sanela je stol za goste postavila vani, a Franji se to nije svidjelo. "Imao sam osjećaj kao da smo na izletu", poručio.

Franjo, Večera za 5
Franjo, Večera za 5 FOTO: RTL

Franjo nije bio oduševljen ni način koji je Sanela postavila stol. "Zna se valjda gdje pribor za jelo treba biti, vilica na lijevu stranu, nož do tanjura, poravnato i tako dalje. Ovo je izgledalo kao da je iz aviona ispalo", poručio je.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

