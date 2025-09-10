Desert koji je oduševio ekipu 'Večere za 5': Evo kako napraviti slasticu s pistacija namazom

Podloga:
150 grama mljevenog keksa
80 grama otopljenog maslaca
tri žlice toplog mlijeka
Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.
Krema:
200 grama mascarpone sira
200 grama mliječnog slatkog vrhnja
100 grama bijele čokolade
100 grama namaza od pistacije
Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge.
Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.
Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne.
