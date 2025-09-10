Desert koji je oduševio ekipu 'Večere za 5': Evo kako napraviti slasticu s pistacija namazom

Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.

200 grama mascarpone sira

200 grama mliječnog slatkog vrhnja

100 grama bijele čokolade

100 grama namaza od pistacije

Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge.

Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.

Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne.