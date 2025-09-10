Emisije
Večera za 5

Desert koji je oduševio ekipu 'Večere za 5': Evo kako napraviti slasticu s pistacija namazom

Sandrina torta s pistacijom oduševila je goste, a za nas je pripremila recept

RTL.hr
10.09.2025 14:43

Podloga:

150 grama mljevenog keksa

80 grama otopljenog maslaca

tri žlice toplog mlijeka

Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.

Desert, Večera za 5
Desert, Večera za 5 FOTO: RTL

Krema:

200 grama mascarpone sira

200 grama mliječnog slatkog vrhnja

100 grama bijele čokolade

100 grama namaza od pistacije

Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge. 

Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.

Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne. 

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

