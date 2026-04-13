Desert koji se ne viđa često u 'Večeri za 5' oduševio sve! Jeste li vi obožavatelj?

U srcu Zagorja, prva ovotjedna "Večera za 5" nije bila samo gozba za nepce, već i proslava tradicije koja se rijetko viđa. Umirovljenica Biserka iz Zlatar Bistrice visoko je podigla ljestvicu za svoje protukandidate, a večer je zaokružila desertom koji je goste vratio u prošlost i feštom koja je potvrdila da su Zagorci pravi veseljaci.

"Dedi u blizini": Slatkiš s pričom iz starih vremena

Vrhunac večeri stigao je s desertom zagonetnog imena "Dedekovi oblizijeki", koji je odmah izazvao znatiželju za stolom. Gosti su s oduševljenjem dočekali prekrasno aranžirane pladnjeve, a jedan od njih slikovito je objasnio mogući izvor imena. "Poslije si obavezno to slatko što upišete", komentirao je, aludirajući na slatki šećer koji ostaje na usnama i tjera na oblizivanje. Sama prezentacija bila je, kako je jedna gošća opisala, čarobna. "Prvo me podsjećalo na zimu, snijeg, led, lijepi gore bijeli štap šećer", rekla je, diveći se starinskom načinu serviranja na odvojenim pladnjevima, baš kao što se nekad radilo na svadbama.

No, prava tajna krila se u pripremi. Biserka je otkrila da su njezini kolači, poznatiji kao salnjaci, napravljeni po receptu njezine bake, u vrijeme "kad nije bilo margarina". Umjesto modernih masnoća, koristila je domaće svinjsko salo, sastojak koji je nekad bio osnova zagorskih slastica, a danas je gotovo zaboravljen. Upravo je ta posvećenost autentičnosti oduševila goste i dala desertu okus prošlih, jednostavnijih vremena.

Licitarska srca kao pečat gostoprimstva

Iznenađenjima tu nije bio kraj. Kako bi svojim gostima pružila potpun doživljaj zagorske gostoljubivosti, domaćica je za svakoga pripremila darove koji su dirnuli u srce. Tradicionalna licitarska srca, ručno rađene ruže i drvene daske za sjećanje na ovu večer bili su Biserkin način da pokaže koliko joj je stalo do očuvanja baštine i do ljudi koje je ugostila.

"Daska je baš ono što imamo za dugo sjećanje na ovu večer", komentirao je jedan od gostiju, a svi su se složili da su pokloni savršeno zaokružili priču o tradiciji koju je Biserka gradila tijekom cijele večere.

"Igrajte, mužikaši!": Fešta za kraj savršene večeri