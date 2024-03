Desert 'Tapi buka' oduševio kandidate: 'Pita je bila sočna i topla, a sladoled je tu napravio dobar kontrast'

Domaćin Dominik Pleša je za desert druge ovotjedne večere poslužio jelo naziva 'Tapi buka' i oduševio goste toplo-hladnom kombinacijom.

''Posljednji i najslađi dio večeri: pita od jabuka i sladoledom od vanilije'', rekao je domaćin gostima. ''Nadam se da ćete uživati i želim vam dobar tek. U slast!'', dodao je. Nana je komentirala kako joj je nedostajalo boje u desertu, što se dekoracije tiče. ''Već smo primijetili da ja volim sve šareno i zaigrano'', komentirala je Nana.

Leon smatra kako je domaćin navedeno samo nabacao na tanjur. ''No, što se tiče ukusa stvarno je pobijedio. Pita je bila odlična'', rekao je Leon. ''Pitu nisam radio prvi put, no nisam je ni usavršio, a prijateljev je recept. On ju je usavršio'', komentirao je domaćin. ''Nadjev od krušaka i jabuka je bio ukusan, nije bio pre sladak što mi odgovora'', komentirala je Monika. ''Sladoled je bio izvrsna kombinacija s pitom od jabuka. Svidjelo mi se što je pita bila sočna i topla, a sladoled tu napravio dobar kontrast'', komentirala je Monika. ''Baš je bilo ukusno'', dodala je.