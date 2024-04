Desetke su pljuštale! Zlatan oduševio ekipu zlatnim šampanjcem koji su pili i Rolling Stonesi

Kemičar Zlatan Molnar ugostio je protukandidate u novom tjednu 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je visokih 39 bodova! Svi su mu, osim Vedrana, udijelili desetke. Vedran je domaćinu dao devet bodova zbog žilavih taški, no to nije umanjilo lijepu atmosferu Zlatanove večere.

Pripravu večere započeo je radom na glavnom jelu nazvanom 'Zimski ćevap'. "Ovaj naziv je očito, sigurno je to iločki ćevap", komentirala je Valentina. "Sigurno je to svinjski vrat, od svinjskog vrata napraviti ćevap pa s nekim prilozima okolo", dodao je Krunoslav. "Djeluje mi kao zimsko, obilno jelo", zaključio je Vedran. Uskoro je domaćin otkrio da se zaista radi o iločkom ćevapu spravljenom od tradicionalnih namirnica. Uslijedila je priprava 'Slatkih torbica'. "Asocira me na neke košarice", prognozirao je Vedran. Uskoro je domaćin objasnio da se radi o slavonskim taškama. "Obožavam taške", otkrio je Krunoslav prije negoli je uopće znao kakav će desert domaćin poslužiti. Za predjelo će, pak, Zlatan poslužiti 'Srijemski snack'. "Nije mi jasno", zbunila se Anđa. "Šaran, možda će ga staviti, ali ne vjerujem da je to za predjelo", zaključio je Krunoslav. Uskoro je domaćin otkrio da će upravo šarana poslužiti za predjelo - i to u varijanti čipsa. Usto je spravio i pohane kolutiće luka te ukusni umak.