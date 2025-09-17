Dina osvojila maksimalni broj bodova, iako se neke djevojke nisu najele: 'Apsolutno ništa od ovoga ne jedem!'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za Anu, Ivanu, Anteu i Doroteu kuhala je Dina. Iako njena jela nisu bila za svačiji ukus, domaćica je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova.

Dina je prvo pripremala predjelo 'Početni udarac', a riječ je bila o cevicheu, peruanskom jelu od ribe ili morskih plodova koji se mariniraju u sokovima citrusa i začinima. Domaćica se odlučila za varijantu s kozicama i, iako se inače riba za ceviche ne obrađuje termički, Dina je kozice ipak blanširala kako ne bi bile sirove, a uz njih u jelo dodala i osvježavajući mango i avokado uz ostalo, klasičnije povrće. Slijedila je priprema glavnog jela 'Prekršaj', tortilje od leće s pečenom junetinom i povrćem. Ipak, priprema tortilja od leće nije išla po planu pa je u zadnji čas i nakon tri neuspjele tortilje odlučila kao prilog mesu i povrću poslužiti tostirani kruh, a pripremila je i prženi batat.

icon-expand Cure za stolom FOTO: RTL

'Crveni karton' bio je naziv deserta, koji je ostao posljednji za pripremu. Domaćica je pripremala zdraviju varijantu Schwarzwald torte s keksima bez šećera i veganskom kremom. U desertu je trebao biti i agavin sirup, ali Dina ga je nažalost zaboravila ponijeti. Sve je to lijepo, ali jedva čekam da završi", našalila se Dina tijekom pripreme. Cure su u kombiju pripremale iznenađenje za domaćicu - u kutiju za prvu pomoć stavile su joj sodu bikarbonu, tablete za želudac, aktivni ugljen, čvarke i narezani špek, kako bi imale kutiju za prvu pomoć ako Dinina večera neće ići po planu. A kao i kad su stizale Ane, djevojke su zapjevale dolazeći domaćici u susret. Dina je pripremila sokove i rakije kako bi nazdravile večeri prije nego su se smjestile za stol na toplo. Predjelo je izgledalo super i kao neka voćna salata", komentirala je Dorotea izgled, ali ne i okus jer jelo nije ni probala: Apsolutno ništa od ovog tu ne jedem." Antea je probala samo komadićak manga, ali zato su Ana i Ivana bile zadovoljne: Šareno, fino, puno okusa u jednoj žlici - fino se uklapao i mango i avokado s kozicama, meni je bilo fenomenalno", komentirala je Ana.

icon-expand Predjelo, Večera za 5 FOTO: RTL

Glavno jelo također se svidjelo Ani i Ivani, Antea je probala, ali nije baš puno pojela, a Dorotea ponovno nije jela gotovo ništa pa je Ivana otvorila kutiju za rvu pomoć kako bi Dorotea mogla jesti barem čvarke.

icon-expand Glavno jelo, Večera za 5 FOTO: RTL

Desert je probala čak Dorotea, na nagovor domaćice. Ana i Ivana bile su najzadovoljnije, a Antea rekla: Iskreno, nisam očekivala takav desert. Očekivala sam da će nešto iskomplicirati, ali ugodno me iznenadila, baš mi se svidio desert, možda i najviše od sva tri slijeda."

icon-expand Desert, Večera za 5 FOTO: RTL