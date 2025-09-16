Emisije
Večera za 5

Dinini sastojci neće se svidjeti izbirljivoj Dorotei: 'Nikako i nikada ne bih probala kozice, nema šanse!'

Nakon Anine večere kojom je probila led novog tjedna 'Večere za 5' i osvojila maksimalnih četrdeset bodova, danas je red da nogometašice ugosti 32-godišnja Dina-Khaled Barghathi, koja za svoju večeru najavljuje da će biti zdrava, zanimljiva i taman za sportašice!

RTL.hr
16.09.2025 13:39

Ova voditeljica ugostiteljskog objekta opisuje se kao vesela, pozitivna i komunikativna osoba. Dina je svojedobno igrala nogomet, potom je i trenirala djevojčice, a i dalje radi kao sutkinja. U svoje slobodno vrijeme, uz nogomet, rado vozi bicikl, druži se s ekipom i kuha.

Dora, Večera za 5 FOTO: RTL

Kao osoba sam vrlo zabavna i komunikativna, ali dio dana treba mi samo za sebe i to ljudi često ne razumiju", kaže za sebe Dina, a za svoje kulinarske sposobnosti dodaje: U kuhinji se jako dobro snalazim, ali kad me nitko ne gleda."

Dina će večeru pripremiti s mangom, avokadom, kozicama, lećom, junećom ružom, agavinim sirupom i batatom.

Dina, Večera za 5 FOTO: RTL

Nikako i radi nikoga ne bih probala kozice, znači nema šanse", komentirat će Dorotea popis namirnica, Ana priznati: Nisam se nikad susrela s avokadom", a Antea dodati kako ne zna što je juneća ruže.

Ne propustite doznati kako će se Ana snaći u kuhinji - u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Nogometašica Ana oduševila večerom i osvojila maksimalni broj bodova: 'Sve je bilo top, čista desetka!'

