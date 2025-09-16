Dinini sastojci neće se svidjeti izbirljivoj Dorotei: 'Nikako i nikada ne bih probala kozice, nema šanse!'

Ova voditeljica ugostiteljskog objekta opisuje se kao vesela, pozitivna i komunikativna osoba. Dina je svojedobno igrala nogomet, potom je i trenirala djevojčice, a i dalje radi kao sutkinja. U svoje slobodno vrijeme, uz nogomet, rado vozi bicikl, druži se s ekipom i kuha.

Kao osoba sam vrlo zabavna i komunikativna, ali dio dana treba mi samo za sebe i to ljudi često ne razumiju", kaže za sebe Dina, a za svoje kulinarske sposobnosti dodaje: U kuhinji se jako dobro snalazim, ali kad me nitko ne gleda."

Dina će večeru pripremiti s mangom, avokadom, kozicama, lećom, junećom ružom, agavinim sirupom i batatom.