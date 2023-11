Dirljiva večera kod Vesne! Humanitarka rasplakala dio ekipe, no nije uspjela izboriti vodstvo

'Šarenilo Dolca' - rolana puretina i brežuljak od heljde idući su stigli pred ekipu. "Glavno jelo je bilo vrlo ukusno i zanimljivo te fino", komentirala je Marina. "Puretina je bila malo, na nešto me podsjećala, uhvatila me neka nostalgija, ne znam s čime je povezano. Inače, super", dodao je Siniša. Ivana je dodala da će heljdu uvrstiti u svoju prehranu kod kuće. "Heljda je bila fantastična iako nisam vješta s njom. Kopriva je bila fantastična, jedino mi je bilo žao što je je bilo malo", komentirala je Ivana. Glavno jelo pohvalio je i Zlatko! Tijekom večere, ekipa je otkrila Vesni da bi se i sami htjeli baviti humanitarnim radom. Trenutno je umirovljenica posvećena borbi za prenoćište za beskućnike u Zagrebu.

Veselje je uslijedilo i uoči deserta - 'Kolača mame Katice'. "Bilo je jako fino", otkrio je Siniša. "Bilo je ovo sjećanje na djetinjstvo", dodala je Ivana. Nakon večere, Vesna je ekipi udijelila poklone. "Ići će na posebno mjesto u mom stanu", komentirala je poklone Ivana. Marina se rasplakala, a onda je uslijedilo i emotivno iznenađenje za kraj večeri. Gospođa Vesna dovela je svog prijatelja Damira, člana 'ekipe od Lokomotive', čovjeka koji živi u teškim uvjetima. Damir živi u kući svog brata, bez vode. Tijekom razgovora s ekipom, Damir je otkrio kako živi. "Bilo je jako emotivno, posebno je to pokazala Marina", otkrio je Siniša. Marina se rasplakala. "Iznenađenje me iskreno dirnulo, čuti da netko nema vode me potaknulo na suze, osobno me pogodilo", dodala je.

Vesna je ekipi za kraj nazdravila, u nadi da će se izboriti da Damir dobije vodu i da se što više ljudi angažira za pomoć potrebitima. "Život se sastoji i od lijepog i od tužnog - i to je to", zaključila je domaćica za kraj!

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji! Novu epizodu showa pogledajte već sada na platformi Voyo.