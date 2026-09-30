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Večera za 5

Diva 'Večere za 5' Mirjana ne miruje ni u 72. godini: 'Kad muzika zaigra u meni zatreperi, na vrbi bih tancala'

Mirjana Štahan ne skriva da joj je život najljepši uz dobru glazbu i ples. Kandidatkinja koja je svojim temperamentom osvojila ekipu u 'Večeri za 5' otkrila je da joj je dovoljno čuti prve taktove pjesme da odmah poželi zaplesati

RTL.hr
30.09.2026 18:30

Mirjana Štahan (72) još je jednom pokazala zašto je postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja ovog tjedna u 'Večeri za 5'. Osim po svojim osebujnim izjavama i vedrom duhu, gledateljima je otkrila i koliko joj glazba znači.

"Volim ples. Uopće ne smijem čuti da muzika igra, odmah u meni nešto treperi, poletjela bih. Nekad bih na vrbi tancala", priznala je Mirjana sa smiješkom.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je danas baka u sedmom desetljeću života, njezina energija ne ostavlja dojam osobe koja se lako odriče zabave. Upravo ta zaigranost podsjetila je i na dane njezine mladosti, kada je, kako je sama otkrila kroz stare fotografije, plijenila pažnju svojim izgledom i šarmom.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana je oduvijek bila žena koja voli život, a njezin vedar duh i danas dolazi do izražaja. Nije skrivala da je kao mlada bila vrlo zamijećena, a njezina otvorenost, temperament i ljubav prema glazbi samo dodatno objašnjavaju zašto je i danas prava zabavljačica u društvu.

Za Mirjanu godine očito nisu prepreka za dobar ritam – čim zasvira glazba, ona je spremna zaplesati.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana štahan
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