Diva 'Večere za 5' Mirjana ne miruje ni u 72. godini: 'Kad muzika zaigra u meni zatreperi, na vrbi bih tancala'

Mirjana Štahan ne skriva da joj je život najljepši uz dobru glazbu i ples. Kandidatkinja koja je svojim temperamentom osvojila ekipu u 'Večeri za 5' otkrila je da joj je dovoljno čuti prve taktove pjesme da odmah poželi zaplesati

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Mirjana Štahan (72) još je jednom pokazala zašto je postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja ovog tjedna u 'Večeri za 5'. Osim po svojim osebujnim izjavama i vedrom duhu, gledateljima je otkrila i koliko joj glazba znači. "Volim ples. Uopće ne smijem čuti da muzika igra, odmah u meni nešto treperi, poletjela bih. Nekad bih na vrbi tancala", priznala je Mirjana sa smiješkom.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je danas baka u sedmom desetljeću života, njezina energija ne ostavlja dojam osobe koja se lako odriče zabave. Upravo ta zaigranost podsjetila je i na dane njezine mladosti, kada je, kako je sama otkrila kroz stare fotografije, plijenila pažnju svojim izgledom i šarmom.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL