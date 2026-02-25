Emisije
Večera za 5

Djevojke su se osjećale zapostavljeno na večeri pa napustile stol: 'Ja mislim da smo mi višak ovdje'

Treći dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za Natašu, Lukreciju, Marka i Mahira kuhao je kipar Petar Hranuelli. Za večeru i atmosferu osvojio je ukupno 59 bodova i smjestio se na treće mjesto ovotjedne ljestvice

RTL.hr
25.02.2026 19:40

Nakon nabavke namirnica na tržnici, koju je Petar odradio sa svojom kćeri Klarom, bacio se na pripremu prvog jela, predjela koje je nazvao 'Okus djetinjstva', a riječ je bila o slanim inćunima i paštetom od tune. Zatim je pripremao glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre'. Gledajući sastojke - hobotnicu, krumpir i maslinovo ulje, gosti su se pitali koji će sastojak jelo povezati s Istrom. Na kraju je pripremao desert 'Ledena ljubav', za koji je Mahir predvidio ledeni vjetar ili sladoled, a domaćin je pripremio šlag s jagodama i pistacijama.

Zdravica
Zdravica FOTO: Večera za 5

Kad su gosti stigli komentirali su Petrov zanimljiv dom prepun umjetničkih djela. Da se primijetiti da tu živi neki umjetnik", rekao je Marko, a Lukrecia dodala: Kao da sam u muzeju."

Postavljanje stola
Postavljanje stola FOTO: Večera za 5

Nakon zdravice, gosti su se okupili za stolom, a Petar im je poslužio predjelo. Jednostavno lijepo. Kao nekada kad dođete u neko ribarsko malo mjesto pa vas dočeka na tanjuru ono nešto tradicionalno", zadovoljan je bio Marko, a Nataša dodala: Nisam očekivala to od Petra. Ja sam mislila da će biti salata, ali sad kad bolje razmislim - to je Petar, bio je Petar na tanjuru."

Predjelo
Predjelo FOTO: Večera za 5

Ipak, Nataši je pašteta od tune bila prekisela, a i zagrizla je košticu od limuna. Ali, zato ju je glavno jelo oduševilo! Marko nije bio potpuno zadovoljan: Izgled glavnog jela je lijep, ali iskreno mrvicu više hobotnice bih stavio u tu porciju i možda se malo zažarila možda mu je malo pobjeglo."

Glavno jelo
Glavno jelo FOTO: Večera za 5

Domaćin je uredno otkrio i da je vino koje je poslužio istarsko i tako riješio misterij što je to u glavnim jelu iz Istre, a to nisu bili, kako se Lukrecia nadala, tartufi: Ja sam toliko očekivala istarske tartufe. Nažalost, nije ih bilo, ali da sam se nadala, jesam."

Dečki za stolom
Dečki za stolom FOTO: Večera za 5

Dok su dečki pričali, cure su se počele osjećati pomalo zapostavljeno. Ja i Nataša smo zaista ovu večer bile tihe, a razlog tome je bio raspored sjedenja, po meni. Dečki su se sjeli s jedne strane, cure iza u drugom planu i niti su nam dali do riječi, niti su nas gledali", rekla je Lukrecia.

Lukrecia i Nataša
Lukrecia i Nataša FOTO: Večera za 5

Ja mislim da smo mi višak ovdje", rekla je Nataša pa su gošće otišle družiti se na balkon. Prije deserta pridružili su im se i dečki pa su se na desert svi vratili zajedno.

Ekipa na balkonu
Ekipa na balkonu FOTO: Večera za 5

Mahir je za cjelokupni jelovnik zaključio: Postavio se, ono, kao, idem nešto napravit, ali idem kao da ne moram četiri sata biti u kuhinji, simpatično." Nataša je bila nešto stroža: Desert - totalna katastrofa."

Desert
Desert FOTO: Večera za 5

Nakon večere Petar je svojim gostima podijelio male skulpture, koje je, naravno, sam izradio. To je prvi put da sam dobio umjetninu na poklon", rekao je Marko. Preostalo je ocijeniti večeru - Marko, Lukrecia i Mahir hranu su ocijenili sa sedam bodova, a Marko s osam. 

Lukrecia
Lukrecia FOTO: Večera za 5

Za atmosferu je domaćin od Marka dobio osam bodova, a od ostalih gostiju po sedam pa se, s osvojenih 69 bodova, našao na trećem mjestu ovotjedne 'Večere za 5'.

Bodovi
Bodovi FOTO: Večera za 5

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupe na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

