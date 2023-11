Domaćica Ana je zatajila protukandidatima da je kuharica: 'Ne želim da pomisle da sam u prednosti'

Današnja kandidatkinja Ana Tetkov je po zanimanju kuharica, no to protukandidatima nije otkrila. ''Nisam im htjela reći kako ne bi pomislili da sam ja u nekoj prednosti. No, ja za sebe ne smatram da sam u prednosti. Moji protukandidati mogu, također, lijepo skuhati'', komentirala je domaćica Ana.

''S obzirom da živimo u dobu moderne tehnologije, apsolutno oni koji nisu po struci kuhari mogu kuhati bolje od onih koji jesu. Ako otvoriš recept na internetu i malo se potrudiš možeš napraviti vrlo lijepo jelo'', dodala je. Robert smatra kako će se Ana za svoju večeru potruditi s obzirom da je jedina dama u tjednu. "Mislim da će si stvarno dati truda i pripremiti slasnu i sočnu večeru'', rekao je Robert.