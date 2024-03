Domaćica dočekala goste s prstima u zavojima: 'Morala je puno sjeckati, a brzopleta je'

Druga ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je komercijalistica Iva Matić, a ekipu je ugostila u Bjelovaru. Iva je za predjelo pripremila slanu zlevanku s krumpirom naziva 'Izliveni užitak', a gostima je otkrila kako ovo predjelo priprema svojoj djeci barem svako treće jutro. ''Oni to jako vole'', objasnila je i dodala kako joj se mnogi čude da radi slanu zlevanku, s obzirom na to da su one inače slatke.

''Predjelo je bilo lijepo dekorirano, s puno lijepih boja'', komentirala je Darinka, a Goranu se na prvi dojam činilo kako je riječ o bureku, a ne slanoj zlevanci. Također se složio kako je bilo lijepo dekorirano. ''Bilo je baš fino i u kombinaciji s kiselim vrhnjem je stvarno pogodila'', priznao je Goran, a da je kombinacija dobitna se složio i Andrej.