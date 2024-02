Domaćica Dunja pripremila vatrena iznenađenja za početak tjedna: 'Probajte ovo... Uh, svaka čast!'

Nakon ovog zanimljivog pića varaždinska umjetnica Maja je izvela performans s vatrom. ''Sama će vam pokazati što će izvesti, nadam se da ćete uživati'', poručila je gostima domaćica Dunja. ''Baš je bilo sve vatreno i sambuka i Maja'', komentirala je Ivana.

Gosti su se složili da je to Maja predivno izvela, no nekim ipak nije bilo svejedno kad je vatra u pitanju. ''Ja sam se malo udaljio, a Mario se malo gurao jer mu je, možda, bilo hladno'', priznao je Dinko. ''Ja se nisam bojala vatre, ali su me sambuka i miris dima malo omamili'', rekla je Ivana.

