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Večera za 5

Domaćica iz 'Večere za 5' vratila se iz Njemačke i pokrenula vlastiti posao: 'Roditelji su mi dali cijeli kat'

Nova domaćica 'Večere za 5' je 27-godišnja Marija Šekerija iz Vinkovaca, koja je nakon šest godina života u Njemačkoj odlučila vratiti se u rodni grad. Danas radi dva posla, profesionalno se bavi šminkanjem, a posebno mjesto u njezinu životu zauzimaju pjevanje i duhovnost

RTL.hr
28.10.2026 19:00

U 'Večeri za 5' danas kuha 27-godišnja Marija Šekerija iz Vinkovaca, koja za sebe kaže da ima tri velike ljubavi - šminkanje, pjevanje i kuhanje. Iako je nekoliko godina provela u inozemstvu, odlučila se vratiti u rodni grad, gdje danas uspješno usklađuje svoje poslovne obveze i hobije.

Marija se posljednje tri godine profesionalno bavi šminkanjem, a uz to radi i kao agentica u korisničkoj službi na njemačkom jeziku. Zahvaljujući roditeljima, u obiteljskoj je kući uspjela urediti prostor u kojem može obavljati oba posla.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

"Želim zahvaliti roditeljima jer su mi rekli da s gornjim katom radim što god želim i ja sam sebi napravila studio gdje radim oba posla", ispričala je Marija, koja je tako u vlastitom domu pronašla idealan prostor za rad.

Prije povratka u Vinkovce šest je godina živjela u Njemačkoj, gdje je stekla različita radna iskustva. "U Njemačkoj sam bila šest godina i tamo sam radila razne poslove, od kladionice do pekare, te u bolnici", otkrila je.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Ipak, povratak kući za nju je bio dobra odluka. "Nisam se pokajala što sam se vratila", istaknula je Marija, kojoj je, osim obitelji i posla, važan i duhovni život. "Živim blizu crkve, što mi je bilo bitno, jer sam pjevala u zboru i volim duhovni život", objasnila je Marija, kojoj je pjevanje i danas jedna od najvećih ljubavi.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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