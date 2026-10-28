Domaćica iz 'Večere za 5' vratila se iz Njemačke i pokrenula vlastiti posao: 'Roditelji su mi dali cijeli kat'

Nova domaćica 'Večere za 5' je 27-godišnja Marija Šekerija iz Vinkovaca, koja je nakon šest godina života u Njemačkoj odlučila vratiti se u rodni grad. Danas radi dva posla, profesionalno se bavi šminkanjem, a posebno mjesto u njezinu životu zauzimaju pjevanje i duhovnost

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U 'Večeri za 5' danas kuha 27-godišnja Marija Šekerija iz Vinkovaca, koja za sebe kaže da ima tri velike ljubavi - šminkanje, pjevanje i kuhanje. Iako je nekoliko godina provela u inozemstvu, odlučila se vratiti u rodni grad, gdje danas uspješno usklađuje svoje poslovne obveze i hobije. Marija se posljednje tri godine profesionalno bavi šminkanjem, a uz to radi i kao agentica u korisničkoj službi na njemačkom jeziku. Zahvaljujući roditeljima, u obiteljskoj je kući uspjela urediti prostor u kojem može obavljati oba posla.

icon-expand icon-close icon-close Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

"Želim zahvaliti roditeljima jer su mi rekli da s gornjim katom radim što god želim i ja sam sebi napravila studio gdje radim oba posla", ispričala je Marija, koja je tako u vlastitom domu pronašla idealan prostor za rad. Prije povratka u Vinkovce šest je godina živjela u Njemačkoj, gdje je stekla različita radna iskustva. "U Njemačkoj sam bila šest godina i tamo sam radila razne poslove, od kladionice do pekare, te u bolnici", otkrila je.

icon-expand Marija, Večera za 5 FOTO: RTL