Domaćica Manda iz 'Večere za 5' gostu koji je kritizirao njegovo jelo: 'Svaku večer imate neku zamjerku, a vi najviše očistite tanjure'

U popularnom kulinarskom showu "Večera za 5" atmosfera je dosegnula točku vrenja kada je domaćica Manda iz Požege poslužila svoje glavno jelo. Musaka, ponosno nazvana "Nitko kao ja", postala je središtem žustre rasprave koja je testirala granice ukusa i strpljenja, a najglasniji je, očekivano, bio dežurni kritičar Franjo.

Kritika koja je začinila večeru

Nakon što je Manda pred goste iznijela svoje glavno jelo, komentari su počeli pljuštati. Dok su jedni raspravljali o teksturi, drugi su se usredotočili na ključni sastojak koji je, čini se, podijelio ekipu – rajčicu. Franjo, poznat po svom oštrom jeziku, nije dugo čekao da iznese svoje mišljenje. "Glavno jelo je po mojoj ocjeni imalo previše kečapa, odnosno rajčice", izjavio je, dodajući kako je za njegov ukus jelo bilo previše "mokro". Njegov komentar izazvao je trenutačnu reakciju, no Franjo se branio tvrdnjom da ne kritizira, već samo iznosi osobni dojam. "Ja ne kritiziram, nego komentiram. To je potpuno drugačije", pokušao je objasniti, no napetost za stolom već se mogla osjetiti.

Večera kod Mande, Večera za 5 FOTO: RTL

Domaćica uzvratila udarac s osmijehom

Unatoč kritikama, domaćica Manda ostala je smirena i nije dopustila da joj komentari pokvare večer. S osmijehom je uzvratila Franji, ističući zanimljiv paradoks. "Franjo, vi svaku večer imate neku zamjerku, a vi najviše očistite tanjure", primijetila je, na što je on kroz smijeh odgovorio da je to zato što je gladan. Ova duhovita razmjena pokazala je Mandinu sposobnost da se nosi s pritiskom, ali i otkrila dinamiku među kandidatima. Dok je Franjo pokušavao opravdati svoje primjedbe kao stvar ukusa, ostali gosti su s nestrpljenjem iščekivali rasplet. Manda je na kraju zaključila kako će sve pamtiti, dodavši s dozom humora: "Ne daj Bože da se o ukusima ne raspravlja."

Večera kod Mande, Večera za 5 FOTO: RTL

Prazni tanjuri kao konačni sud

Iako je musaka izazvala burnu raspravu, konačni sud dali su prazni tanjuri. Unatoč Franjinim zamjerkama, svi su gosti pojeli svoje porcije, što je Manda iskoristila kao svoj završni argument. Čini se da je njezino jelo, iako možda ne po svačijem ukusu, ipak bilo dovoljno dobro da nitko ne ostavi ništa za sobom.

Franjo, Večera za 5 FOTO: RTL