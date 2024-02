Domaćica Mirjana izgubila je dva supruga: 'Jako je lijepo starjeti u dvoje, ali moji su pošli...'

''To je stvarno tuga i bol u srcu, koju ona ne može nikome dočarati. To može samo onaj kojemu se to dogodi'', rekla je Irena, a Mirjana je tragično izgubila i drugog supruga. ''Prošla sam teško – oni su mi uvijek u glavi, neću ih nikada zaboraviti. Ne znam, za sada se ne mogu zaljubiti. Može mi netko biti simpatija, ali vjerujem da postoji ljubav'', rekla je Mirjana.

Druga ovotjedna domaćica ' Večere za 5 ' je pomoćna kuharica Mirjana Marušić , a otkrila je kako živi sa sinom te da joj u susjedstvu živi kćer sa svojim sinom, no partnera nema. ''Udala sam se sa 18 godina... 30 godina smo bili zajedno, no muž mi je...'', ispričala je Mirjana ne mogavši dovršiti rečenicu. ''Bio je dobar čovjek'', dodala je.

Irena smatra da bi Mirjana svakako trebala dati priliku novoj ljubavi. ''Još je uvijek puna života, toliko je šarmantan i stvarno je čovjek'', komentirala je Irena.

Mirjana je priznala kako je ponekad zbog samoće uhvati jeza. ''Uhvati me jeza jer je moj prvi muž imao moždani udar. To me straši, sjetim se toga često. No, nisam sama jer imam troje djece i njihovu djecu tako da smatram da nikada neću biti sama'', rekla je Mirjana. ''Jako je lijepo starjeti u dvoje, ali što kad moji nisu tu. Moji su pošli'', dodala je.

Tina je priznala kako je ona tip osobe koja se stravično boji samoće. ''Znači ja ne volim nikako biti sama i ne bih voljela nikako ostarjeti sama'', komentirala je Tina.

