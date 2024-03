Domaćica nije potpuno zadovoljna glavnim jelom: 'Vidjelo se da je malo frustrirana'

Diplomirana ekonomistica Monika Šuput je za glavno jelo pripremila jelo naziva 'Poljubi me u obraz'. Napravila je sporo kuhane obraze od boškarina s umakom od povrća, pire krumpirom s muškatnim oraščićem i češnjakom te belgijsku endiviju prokuhanu na pari i prepečenu. ''Očekivala sam nešto više, ali eto – nema veze'', komentirala je samokritična domaćica. ''Nemoj se sekirati. Izgleda odlično i jedva čekamo navaliti'', komentirao je Dominik. ''Mislim da je ona imala u glavi zamišljeno nešto drugačije, možda drugačiju dekoraciju... No, mislim da nema razloga razbijati glavu'', komentirao je Dominik. ''Napravila je sve kako treba, no vidjelo se da je malo frustrirana... Kao da joj nešto nije ispalo kako je htjela'', dodao je Leon.