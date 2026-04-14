Domaćica oduševila večerom, ali i emotivnom glumačkom izvedbom: 'Ja bih joj dala Oscara, naša Đurđica bi otišla u Hollywood'

Nakon što je Biserka otvorila zagorski tjedan 'Večere za 5' odličnom večerom za koju je osvojila maksimalni broj bodova, danas je kuhala Đurđica. Ona je također oduševila ekipu hranom, atmosferom i iznenađenjem te se pridružila Biserki na vrhu ljestvice s osvojenih 40 bodova

icon-close

Pripremu večere domaćica je započela pripremom deserta, mramornog kolača koji je nazvala 'Glajgevit'. Danica je pojasnila kako su ljudi prije za biskvit znali reći glajgevit pa zaključila kako se sigurno radi o nekom kolaču s biskvitom. Tijekom pripreme domaćica je govorila o svojim predstavama, a napisala ih je čak 24 te sve sama i režirala te u njima i glumila, a za neke od njih je bila i nominirana na raznim manifestacijama i nagradama.

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Nakon deserta pripremala je glavno jelo 'Jeftine, a fine' - svinjetinu i junetinu pripremljenu na saft i lovačke okruglice, to jest, okruglice od kruha kao prilog. Zatim je pripremila predjelo 'Domaće po domaći', a gosti su pretpostavili da će to biti domaći naresci, sir i vrhnje, plata i slično, a tako je i bilo.

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Od Đurđice očekujem da će pripremiti fina jela, da ću se lijepo najesti i odlično zabaviti", otvoreno je najavila Biserka prije okupljanja.

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Domaćica je srdačno dočekala svoje goste sa spremnim aperitivom: Bila je jako opuštena i simpatična. Lijepo nas je dočekala", rekla je Ivana, a Ivan dodao: Kao prava glumica uopće nije pokazivala tremu."

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Nakon zdravice ekipa se smjestila za stol gdje im je domaćica poslužila predjelo - domaće suhomesnate proizvode i domaći sir i vrhnje. Jako lijepo je to prezentirala. Svidjelo mi se što je tradicionalnu hranu servirala na moderan način", zadovoljno je komentirala Ivana. Danica je zaključila: Po starinskom je napravila i sve je bilo dobro."

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Glavno jelo, kao i predjelo, domaćica je poslužila na sredini stola kako bi si svatko uzeo koliko želi. Bilo je dobro i izgledom i knedle su super bile", rekla je Biserka i priznala kako joj je ovo omiljeno jelo, a Ivana rekla domaćici kako je saft toliko ukusan da im meso ni ne treba.

icon-expand 85d5a8582a_1046222 FOTO: Video

Mramorni kolač za desert nije ništa slabije prošao kod gostiju, koji su se slagali da je iznimno ukusan i sočan. Nakon večere Đurđica je gostima podijelila poklone - zajedničku fotografiju ekipe zajedno i ukrasne kućice.

icon-expand Mramorni kolač, Večera za 5 FOTO: RTL

Za kraj večeri Đurđica je odlučila svojim gostima prirediti posebno iznenađenje, glumački performans iz svoje monodrame. Kad je to najavila ja sam očekivao nešto veselo", rekao je Ivan, iznenađen teškom tematikom izvedenog monologa, a Ivana rekla: Ja bih stvarno Đurđici zahvalila na tome jer je to tema o kojoj bi se trebalo više pričati."

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Ja bih joj dala Oscara, naša Đurđica bi otišla u Hollywood", zaključila je Biserka koja je, kao i Ivana, pustila suzu tijekom izvedbe.

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL

Meni je ova večera bila savršena, sva jela su mi bila ukusna, lijepo servirana, a posebno me se dojmilo iznenađenje koje nam je Đurđica pripremila", zaključila je Ivana, a ekipa domaćicu ocijenila desetkama.

icon-expand Večera za 5 kod Đurđice FOTO: RTL