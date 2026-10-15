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Večera za 5

Domaćica ponovno zapjevala na ruskom i oduševila gošće energijom: 'Otkud joj snaga? Stvarno joj se divim!'

Nakon što ih je dočekala u tradicionalnoj ruskoj nošnji, Ekatarina je za svoje gošće u 'Večeri za 5' pripremila još jedno iznenađenje. Njezin nastup oduševio je protukandidatkinje, a Marija joj se posebno divila zbog energije koju je pokazala nakon napornog dana u kuhinji

RTL.hr
15.10.2026 20:00

Ekatarina Aleksandrovna Gričkević u 'Večeri za 5' odlučila je svojim gošćama prirediti još jedno iznenađenje. Ponovno je odjenula tradicionalnu rusku narodnu nošnju te zajedno s prijateljima iz udruge izvela glazbenu točku na ruskom jeziku. Osim samog nastupa, gošće je posebno oduševila njezina nevjerojatna energija.

Ekatarina, Večera za 5
Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekatarina je već na početku večere pokazala koliko joj je važno predstaviti tradiciju svoje domovine, a za svoje protukandidatkinje pripremila je i poseban glazbeni program. Pridružili su joj se prijatelji iz udruge ruskog govornog područja, s kojima je zapjevala na ruskom jeziku.

Nastup je oduševio gošće, no Marija nije mogla prestati razmišljati o tome odakle Ekatarini toliko energije nakon svih priprema i kuhanja.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Ne znam otkud joj snage. I sama sam kuhala i znam koliko sam bila umorna. Ona je uz sve to još pjevala i presvlačila se. Stvarno joj se divim", komentirala je Marija.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 ekatarina
Večera za 5

Ekatarina gošće 'Večere za 5' dočekala s pjesmom, u nošnji i s narodnim pićem: 'Kao da sam došla u Rusiju'

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