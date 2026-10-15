Domaćica ponovno zapjevala na ruskom i oduševila gošće energijom: 'Otkud joj snaga? Stvarno joj se divim!'

Ekatarina Aleksandrovna Gričkević u 'Večeri za 5' odlučila je svojim gošćama prirediti još jedno iznenađenje. Ponovno je odjenula tradicionalnu rusku narodnu nošnju te zajedno s prijateljima iz udruge izvela glazbenu točku na ruskom jeziku. Osim samog nastupa, gošće je posebno oduševila njezina nevjerojatna energija.

Ekatarina je već na početku večere pokazala koliko joj je važno predstaviti tradiciju svoje domovine, a za svoje protukandidatkinje pripremila je i poseban glazbeni program. Pridružili su joj se prijatelji iz udruge ruskog govornog područja, s kojima je zapjevala na ruskom jeziku.

Nastup je oduševio gošće, no Marija nije mogla prestati razmišljati o tome odakle Ekatarini toliko energije nakon svih priprema i kuhanja.