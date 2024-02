Domaćica Štefica je veliki borac! Prošla je kroz teška zdravstvena stanja: 'Hoću, mogu, moram'

Druga ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je Štefica Stanešić, a u životu je prošla kroz teška zdravstvena stanja. ''Te moje bolesti, kojima se baš ne ponosim - niti malo, dosta su me unazadile u životu'', priznala je.

''Tu je bila prometna nesreća iza koje sam ostala nepokretna skoro tri godine, no izborila se i prohodala - nastavila raditi sve oko kuće. Bilo mi je u glavi: 'Hoću, mogu, moram' – to me je podiglo. Nakon par godina se ponovno dogodila nezgoda, s tom istom nogom, jer sam pala na dvorištu. Ponovno su me zakrpali, zavarili, popravili i opet sam prohodala nakon godinu dana, no i dalje imam poteškoća s tom nogom i kičmom'', pojasnila je Štefica.

''Prošle godine, na sam rođendan – kao poklon, imala sam blagi moždani udar'', ispričala je Štefica. ''S tim sam se opet izborila, radim dalje u životu i borac sam – i radi sebe i radi svoje obitelji'', priznala je.