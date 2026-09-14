Domaćica u 'Večeri za 5' pripremila pravo slavlje, kandidati zapjevali uz svirače

Katarina je kraj svoje večere u 'Večeri za 5' na RTL-u pretvorila u pravo malo slavlje. Kandidatima je podijelila tradicionalne dubrovačke poklone, a atmosfera je ubrzo postala još veselija.

Među poklonima su se našle i posebne ribe izrađene od palme, rad njezina oca. No, tu iznenađenjima nije bio kraj jer je Katarina za svoje goste dovela i glazbu. Dolazak glazbenika posebno je oduševio Zorana K., koji se i sam bavi glazbom, a među izvođačima je odmah prepoznao poznata lica.