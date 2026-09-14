Domaćica u 'Večeri za 5' pripremila pravo slavlje, kandidati zapjevali uz svirače

Katarina je kraj svoje večere u 'Večeri za 5' na RTL-u pretvorila u pravo malo slavlje. Kandidatima je podijelila tradicionalne dubrovačke poklone, a atmosfera je ubrzo postala još veselija.
Među poklonima su se našle i posebne ribe izrađene od palme, rad njezina oca. No, tu iznenađenjima nije bio kraj jer je Katarina za svoje goste dovela i glazbu. Dolazak glazbenika posebno je oduševio Zorana K., koji se i sam bavi glazbom, a među izvođačima je odmah prepoznao poznata lica.
"Oni su moji kolege, sve ih poznajem. Lijepo da su došli i da su još malo začinili ovu večeru", rekao je zadovoljno.
Uz pjesmu 'In vino veritas' kandidati su nazdravljali i uživali u završnici večeri, a dobro raspoloženje nije skrivala ni domaćica.
"Baš sam zadovoljna", zaključila je Katarina.
Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u, a odmah na Voyo.