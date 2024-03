Domaćica 'Večere za 5' spasila čak dva života: 'Nije davala nikakve znakove kada sam je izvadila iz vode'

Krojačica i domaćica Martina Brizar je druga domaćica ovotjedne 'Večere za 5' , a tijekom pripreme večere je ispričala kako je spasila čak dva života.

Naime, Martina, osim supruga i djece, ima i mlađu sestru. ''Prije smo bile bliskije, no ona je sada u pubertetu pa ima svoje društvo'', rekla je Martina koja je sestri spasila život kada je imala dvije godine. ''Tog dana sam sjedila s kolegicom u dvorištu, a ona se igrala s macom. Odjednom je nije bilo, gledali smo gdje je, no nismo je vidjele – onda mi je kolegica rekla da se poklopac bunara mrda. Otrčala sam do bunara da vidim je li pala unutra – ona je plutala rukicama... Imala je dvije godine tada'', ispričala je Martina.