Domaćica 'Večere za 5' pripremila kreativno iznenađenje: 'Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca'

"Svatko ima onda svoju vrećicu koju će nositi sa sobom", objasnila je Karmelija ideju iza radionice.

Karmelija Pavičić pred kraj svoje večere u 'Večeri za 5' odlučila je gostima pripremiti kreativno iznenađenje. Umjesto klasične zabave, pred njih je stavila boje i platnene vrećice koje su mogli ukrasiti kako god požele.

Gosti su se brzo prepustili zadatku i na vrećicama počeli stvarati vlastite crteže, a kreativna aktivnost pokazala se kao ugodno iznenađenje.

Jedan od kandidata priznao je da takvu zabavu nije očekivao. "Nisam očekivao i baš me iznenadilo i bilo je zanimljivo", rekao je. Radionica ga je podsjetila i na bezbrižnije dane. "Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca", zaključio je kandidat.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.