Domaćica 'Večere za 5' pripremila kreativno iznenađenje: 'Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca'

Karmelija Pavičić pred kraj svoje večere u 'Večeri za 5' odlučila je gostima pripremiti kreativno iznenađenje. Umjesto klasične zabave, pred njih je stavila boje i platnene vrećice koje su mogli ukrasiti kako god požele.
"Svatko ima onda svoju vrećicu koju će nositi sa sobom", objasnila je Karmelija ideju iza radionice.
Gosti su se brzo prepustili zadatku i na vrećicama počeli stvarati vlastite crteže, a kreativna aktivnost pokazala se kao ugodno iznenađenje.
Jedan od kandidata priznao je da takvu zabavu nije očekivao. "Nisam očekivao i baš me iznenadilo i bilo je zanimljivo", rekao je. Radionica ga je podsjetila i na bezbrižnije dane. "Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca", zaključio je kandidat.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.