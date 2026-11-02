Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Domaćica 'Večere za 5' pripremila kreativno iznenađenje: 'Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca'

Karmelija je za završetak večeri svojim gostima pripremila kreativnu radionicu, a zadatak je bio jednostavan – svatko je trebao oslikati vlastitu platnenu vrećicu i ponijeti je sa sobom kao uspomenu

RTL.hr
02.11.2026 20:00

Karmelija Pavičić pred kraj svoje večere u 'Večeri za 5' odlučila je gostima pripremiti kreativno iznenađenje. Umjesto klasične zabave, pred njih je stavila boje i platnene vrećice koje su mogli ukrasiti kako god požele.

"Svatko ima onda svoju vrećicu koju će nositi sa sobom", objasnila je Karmelija ideju iza radionice.

Karmelija, Večera za 5
Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

Gosti su se brzo prepustili zadatku i na vrećicama počeli stvarati vlastite crteže, a kreativna aktivnost pokazala se kao ugodno iznenađenje.

Jedan od kandidata priznao je da takvu zabavu nije očekivao. "Nisam očekivao i baš me iznenadilo i bilo je zanimljivo", rekao je. Radionica ga je podsjetila i na bezbrižnije dane. "Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca", zaključio je kandidat.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 karmelija
Večera za 5

Mirjana u 'Večeri za 5' održala lekciju zbog jedne riječi: 'Ja nisam gospođa, za mene je to uvreda'

Moglo bi te zanimati

Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati 'Večere za 5'!

Pobjednik 'Večere za 5' pripremao je domaće raviole sa sirom: Evo kako ih napraviti

Karlo Dančo nakon pobjede u 'Večeri za 5' za RTL.hr: 'Došao sam pobijediti'

Mladi, talentirani i spremni za izazov! Ovo su neki od najmlađih natjecatelja 'Večere za 5'

Ovaj desert mlade Lucije oduševio je goste 'Večere za 5': Evo kako ga pripremiti kod kuće

Karlo oduševio goste 'Večere za 5' domaćim raviolima! 'Bolje nego u nekim restoranima!'

Pročitaj na Net.hr
Poznati detalji komemoracije i sprovoda Miše Kovača: 'Molimo sve za razumijevanje'
Predivne scene iz Šibenika: Građani se pjesmom opraštaju od voljenog Miše Kovača
Britney Spears oštro prozvala sestru i bivšeg supruga: 'Pronaći ću novu obitelj!'
Zgodne legice preplavile osječki kampus: Sve je vrvjelo od mladih, a evo tko je sve partijao
Ozloglašeni reper Diddy iz zatvora izlazi još ranije? Datum se stalno mijenja, evo zašto
Mate Bulić objavio fotografiju s Mišom Kovačem i Oliverom Dragojevićem: 'Kakva je ekipa sad gore'
Sjećate se Buda Bundyja? Obitelj slavnog glumca rekreirala kultnu seriju, fanovi su oduševljeni
Jesu li to uopće iste osobe? Ove slavne face su drastično smršavjele i promijenile osobni opis
Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati
U Lisinskom održana komemoracija za Gorana Bareta: Brojni se opraštaju od glazbene legende