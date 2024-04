Domaćin bi repete: Antonio oduševljen svojim desertom! 'Treba to napraviti...'

Pomoćni radnik Antonio Nađ drugi je ovotjedni domaćin 'Večere za 5' , a za desert je poslužio kolač od višanja, pudinga i šlaga naziva 'Creme de la creme'!

Carla je komentirala kako je desert izgledao savršeno. ''Nije bilo šareno, no bilo je lijepo. U Slavoniji se to cijeni, treba to napraviti – svidjelo mi se'', komentirala je Ana, a domaćin je priznao kako je za pripremu desert imao malu pomoć supruge. ''Dala mi je najkompliciraniji kolač koji nikada nisam radio pa mi je supruga morala malo uskočiti'', objasnio je domaćin.

Ani se svidio okus deserta koji nije bio previše sladak. ''Imao je svoju svježinu, mekoću – sve'', rekla je Ana, a kolač se svidio i Stjepanu koji je komentirao kako je višnja razbila slatkoću. Sa Stjepanom se složio i Ivan. ''One višnjice su dale lijepu kiselinu i onaj sok u kojem su se one kuhale. Također, ni puding nije bio previše sladak, šlag odličan. Baš onako fino!'', rekao je Ivan.