Daniel otkrio kakvu djevojku priželjkuje, a Tina zaključila: 'Teško bih ti ja onda bila žena'

Daniel je priznao kako mu se čini iskrena i draga žena, no da mu se ne sviđaju neke sitnice u njezinom govoru i pristupu.

Kako Irena u showu nije uspjela pronaći ljubav upitala je zanimljivo pitanje. ''Kako ću ja sad ići sama leći?'', upitala je, što je posebno nasmijalo gospođu Mirjanu. ''Ja vam tu ne mogu pomoći'', odmah je komentirao Daniel, a Tina je dodala kako bi Ireni trebali bombončići za spavanje. ''Nije da mi on ne može pomoći, nego ni ja sama sebi ne mogu pomoći'', pojasnila je Irena.

Tijekom deserta gosti su se šalili zbog stavljanja bučinog ulja na sladoled, no domaćinu se nije svidio njihov humor. ''Nije mi bilo drago, ni smješno kada su padale neke seksualne šale. To nije moj đir'', komentirao je domaćin Daniel, a među gošćama je bila i bivša kandidatkinja ' Ljubav je na selu ' Irena Lalin .

Tina je upitala domaćina planira li i svoju buduću djecu tako hraniti. ''Definitivno ću ih hraniti s najbolje mogućim namirnicama da budu jaki i da se dobro razviju te investirati u njihovo zdravlje maksimalno'', odgovorio je Daniel, a dodao je kako bi volio imati djece koliko god uspije. ''Ide dok ide, jel??'', našalila se Tina.

Također, Daniel je otkrio kako bi volio za svoju djecu kućno obrazovanje. ''To je sve popularnije te je opcija koja me privlači jer se želim sam sa svojom ženom brinuti za svoju djecu i odgojiti ih. Ne želim da mi ih sustav odgaja'', rekao im je. ''Teško bih ti ja onda bila žena'', našalila se Tina. ''Nikada ne znaš – uz dobru organizaciju se sve može riješiti'', komentirao je Daniel, a Tina je rekla kako ona ne bi mogla toliko biti u kući. ''Bit ću ja kući'', našao je Daniel rješenje. ''I to je opcija'', dodao je.

''On je u nekom filmu svome, ne možeš ući u njegov mozak'', komentirala je Mirjana kojoj nije jasno zašto za svoju djecu želi kućno obrazovanje. ''Koliko god želimo zaštititi našu djecu, kad tada moraju doći na cestu, među ljude i znati se boriti'', zaključila je Irena.

