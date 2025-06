Domaćin Dean je vrlo poduzetan, a ideju za biznis je dobio na poslu: 'Planulo je, narudžbe su samo stizale!'

Domaćin posljednje 'Večere za 5' Dean Rađenović je mesar, a ima i svoj biznis s brendiranom robom. ''Radimo novo tržište – trenutno za Hrvatsku ne, no u Bosni se na tržnicama već prodaju moje majice. Trudimo se da budu različite adrese'', uz ta dva posla Dean je i prodajni savjetnik. ''Prodajni sam savjetnik u jednoj firmi, u Zagrebu, koja se bavi osiguranjem i kreditima. ''Dean je poduzetan tip, a to se vidi iz njegove ideje s majicama. Ako dobi neku dobru ideju, ako zna da će to ostvarit i ima dobar osjećaj – onda ulazi u to. Znam i za još neke njegove ideje – neke od njih će sigurno ostvariti u bližoj budućnosti'', komentirao je Davor.