Domaćin je pripremio (ne)ugodno iznenađenje za Anu, doveo je Đurinu partnericu: 'Probaj pogoditi koja je snaša Marica'

Robertovi gosti iznenađenja su bile snaše iz Vinkovaca te tamburaši. Među snašama bila je i Đurina partnerica. ''Ovdje su prelijepe snaše u narodnim nošnjama, a ovdje njihovi tamburaši. No, prije nego oni nama zasviraju ja imam prediznenađenje. S obzirom da smo se šalili između Đuke i Ane, zamolio bih Anu da među ovim prelijepim snašama pokuša pogoditi koja je prelijepa partnerica našeg Đuke – gospođa Marica'', rekao je domaćin Robert. ''Bi li Vi, Ana, mogli prepoznati odabir našeg Đuke'', upita ju je Robert. Ana se našalila kako bi ona odabrala tamburaša, no na posljetku je uspjela pogoditi. ''Sve su mi snaše lijepe, njihove nošnje također, ali evo mislim da je ova gospođa u sredini s bijelom maramom'', rekla je Ana.

Đuro je rekao kako mu nije bilo neugodno. ''To je sve bilo kroz šalu, nitko nije ljubomoran'', komentirao je Đuro. ''To je sve normalno, kakva bi to bila emisija kada bismo svi šutili te kada ne bi bilo šale'', dodao je. ''Mislim da je bilo malo napeto jer su se njih dvoje cijeli tjedan zezali, a mi smo to, također, malo potpalili. Svaka čast Ani što je pogodila'', komentirao je Leonard. ''Di si Marice ljubavi, evo mene Ana već 5 dana zabavlja, no ja se ipak vraćam staroj ljubavi'', pozdravio je Đuro Maricu te nasmijao ostale kandidate i goste.

