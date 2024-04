Domaćin o teškom razdoblju tijekom Domovinskog rata: 'Skidam mu kapu'

Domaćin treće ovotjedne 'Večere za 5' je umirovljeni dočasnik HV-a Ivan Peičić, a tijekom pripreme večere je otkrio kako mu je bilo u vojci. ''Ja sam od starog sistema, starog kova inženjerac'', rekao je Ivan te otkrio detalje.

''Kada je počeo Domovinski rat otišao sam u 109. brigadu, sjeo u bager i na istočnom dijelu gdje je palo selo Cerić, prema Nuštru i dalje linija prema sjeveru, kopao sam rovove, zemunice i tranšeje, skloništa za ljude'', objasnio je. ''Bombardirali su nas svaki dan, tukli su nas nenormalno tako da je bilo bitno da se što više ljudi spasi kako životi ne bi bili ugroženi'', dodao je.

Ivan je u to vrijeme bio odvojen od obitelji. ''Otac i ja smo ostali kod kuće, mama je otišla sa starijim sinom u Sloveniju, tamo su bili nekih četiri mjeseca dok se malo nije smirilo'', rekao je Ivan, a sa suprugom se čuo telefonski tijekom cijelog rata. ''Hvala Bogu tijekom cijelog rata su radile telefonske linije, ako je negdje i došlo do prekida, brzo su to osposobili'', rekao je Ivan.