Domaćin obilnom večerom oduševio goste i osvojio maksimalnih 40 bodova: 'Gogo svaka čast, sve je bilo savršeno!'

Simpatični frizer Goran kuhao je za Željku, Sandru, Zlatka i Nenada u Bošnjacima četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je maksimalnih četrdeset bodova i tako se pridružio Zlatku na vrhu ovotjedne ljestvice.

Pripremu večere domaćin je započeo desertom nazvanim 'Balerina u bijelom' po uzoru na Pavlovu tortu, koja je ime dobila po balerini Ani Pavlovoj. Košarice od bjelanjaka pripremio je unaprijed kako bi se stigle na vrijeme posušiti. Zatim je pripremao kremu od žumanjaka, mlijeka i šlag kojima je napunio košarice i ukrasio ih bobičastim voćem.

Slijedila je priprema glavnog jela, naziva 'Labuđe jezero' – prženog lungića s umakom od vina, temeljca i pekmeza od šljiva uz koje je Goran pripremio domaće njoke, ali i priznao kako inače kupuje gotove njoke. Zlatko je ispravno pretpostavio da će Goran u glavnom jelu kombinirati lungić s pekmezom od šljiva i komentirao kako se tome baš veseli i našalio se kako će domaćinu dati jedinicu ako se ispostavi da će ipak biti neka druga kombinacija.

Preostalo je pripremiti predjelo – domaće raviole punjene sirom i prženom slaninom s kremom od tikve, partizana i muškatnog oraščića. Predjelo 'Copellia'.