Domaćin otkrio zanimljiv detalj: 'Doslovno ne znam kada sam doma nešto pojeo bez dlake'

Moniku je ugodno iznenadilo što svinjetina nije bila suha. ''Sve što je stavio u glavno jelo se slagalo'', komentirala je, a i Renata je pohvalila jelo. Priznala je kako joj je meso bilo ukusno i sočno te dovoljno pečeno, dok je Leonu nedostajao neki umak ili salata. ''No, nije bilo suho i to ga je spasilo – kombinacija krumpira i punjene svinjetine je bila odlična!'', komentirao je Leon.

''Naziv jela je ispunio očekivanja s obzirom na to koliko je okusa bilo prisutno'', komentirala je Nana. ''No, za moj ukus bi bilo bolje da je ograničio broj sastojaka kojim je punio komad mesa. Ipak je bilo malo previše punjenja'', dodala je Nana.

Nana je čestitala domaćinu na hrabrosti jer je odlučio kuhati u kuhinji koja nije njegova. ''Da ste bili kod mene bilo bi nam jako zanimljivo jer imam puno životinja: pet pasa i pet mačaka. Bilo bi puno dlaka u jelu, ja sam navikao pa meni to ne smeta. No, nisam htio riskirati'', objasnio je domaćin. Protukandidati su rekli kako vole životinje, no i Nana je priznala kako je ona za jučerašnju večeru svog psa ostavila kod mame. ''Ma da i ja imam psa i dugu kosu – ne bi mi bilo ugodno pronaći dlaku u jelu'', priznala je Nana.

''Pa svakako bi bilo nezgodno da smo jeli u njegovoj kući pa da je netko od nas imao dlaku u posluženoj hrani'', komentirala je Renata. ''Ne bi mi bilo ugodno'', dodala je.

''Svakako bi se mogla dogoditi navedena situacija da je netko od nas kuhao uz životinje, no na ovako nekoj večer mislim da to nikome ne bi bilo drago vidjeti'', komentirala je Monika.

''Doslovno ne znam kada sam doma nešto pojeo bez dlake'', priznao je domaćin gostima i nasmijao ih. ''Čudno mi je sada da nema dlake nigdje. Ja sam se navikao – tko voli životinje mu ne smeta'', dodao je.

''No, nije isti okus pseće i mačje dlake, zar ne?'', upitala je Nana iskusnog domaćina. ''Nije, nije – ova mačja zapne'', našalio se domaćin. ''Pseća ide bez problema'', dodao je.

''Svatko ima pravo zamjeriti domaćinu ako pronađe dlaku ili nešto što ne pripada samom jelu'', zaključio je Leon.

