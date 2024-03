Domaćin Stevica zbunio ekipu: 'Garam masala? Ne znam što je to'

Ekipu će ugostiti na salašu svog prijatelja u Poganovcima. "Tu kuhamo, družimo se. Moje obaveze tu su vatra, drva, kosimo travu, pečemo, kuhamo. Bavim se uslugama u šumarstvu, općenito sve usluge u šumarstvu, proizvodnja drva, to je glavni posao. Šuma je ljepota, priroda, svjež zrak, šetnja, gljive, vatra, pečenje, sve me to oduševljava i opušta", priča Stevica o svom poslu. "Obožavam ukrasne panjeve. Miran sam, povučen, dobrodušna sam osoba. Kao mali sam profesionalno igrao nogomet, igrali smo do početka rata, tu su nas prekinuli, tu smo se razišli, cijela ekipa", dodao je Maki. Prijavili su ga kumovi - i to najviše jer je majstor pečenja. "Očekujte topao ambijent, dobru hranu, obilnu, i lijepu zabavu", zaključio je Getoš.

Svoju večeru spravio je od zanimljivih sastojaka - garam masale, piletine, teletine, gljiva, paprika, mlijeka i slatkog vrhnja. "Garam masala, ne znam što bi mu to značilo", komentirala je Gordana. Boban i Miljenko zaključili su da bi se moglo raditi o piletini. "Garam masala, ne znam što je, a sve ostalo mi odgovara i sve ću probati", zaključila je Senka.