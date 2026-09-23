Domaćin 'Večere za 5' s ocem zasvirao gostima: 'Dobro mi došel prijatelj u pravi zagorski dom'

Nakon što su se prethodnih dana kandidati družili u Zagrebu, treća večera ovotjedne 'Večere za 5' odvela ih je na izlet u Varaždin. Domaćin večeri bio je Nenad, koji je svoje goste ugostio u kraju u kojem je dobro poznato lice.

Osim što ga mnogi znaju kao radijskog i televizijskog voditelja, Nenad je i glazbenik, pa nije iznenadilo što je večer započela upravo – glazbom. Goste je dočekao uz pjesmu, a pridružio mu se i njegov otac. Njih dvojica zasvirali su i zapjevali, a ubrzo su se u veselu atmosferu uključili i ostali natjecatelji.

Doček je posebno oduševio goste koji nisu skrivali koliko im je cijeli trenutak bio poseban.

"Doček je fenomenalan. Muzika, aperitiv, otac i sin, prekrasan seoski štih", rekao je jedan od kandidata.