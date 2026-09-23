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Večera za 5

Domaćin 'Večere za 5' s ocem zasvirao gostima: 'Dobro mi došel prijatelj u pravi zagorski dom'

Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' donio je posebno putovanje – kandidati su iz Zagreba stigli u Varaždin, gdje ih je ugostio Nenad. Poznati lokalni radijski i televizijski voditelj te glazbenik svoje je goste dočekao u pravom domaćem duhu, uz pjesmu, svirku i obiteljsku atmosferu

RTL.hr
23.09.2026 18:15

Nakon što su se prethodnih dana kandidati družili u Zagrebu, treća večera ovotjedne 'Večere za 5' odvela ih je na izlet u Varaždin. Domaćin večeri bio je Nenad, koji je svoje goste ugostio u kraju u kojem je dobro poznato lice.

Nenad, Večera za 5
Nenad, Večera za 5 FOTO: RTL

Osim što ga mnogi znaju kao radijskog i televizijskog voditelja, Nenad je i glazbenik, pa nije iznenadilo što je večer započela upravo – glazbom. Goste je dočekao uz pjesmu, a pridružio mu se i njegov otac. Njih dvojica zasvirali su i zapjevali, a ubrzo su se u veselu atmosferu uključili i ostali natjecatelji.

Doček je posebno oduševio goste koji nisu skrivali koliko im je cijeli trenutak bio poseban.

"Doček je fenomenalan. Muzika, aperitiv, otac i sin, prekrasan seoski štih", rekao je jedan od kandidata.

Nenad, Večera za 5
Nenad, Večera za 5 FOTO: RTL

Nenad je tako već na samom početku svoje večeri pokazao kako mu je najvažnije stvoriti ugodnu atmosferu i gostima pružiti iskustvo koje će pamtiti. 

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 nenad
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