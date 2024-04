Domaćinu nije jasno čemu se njegovi gosti toliko smiju: 'Naravno da se nismo smijali Ljubi'

Ugostitelj Ljubo Bebić je predzadnji ovotjedni domaćin 'Večere za 5' , a za predjelo je poslužio salatu od hobotnice naziva 'Specijalna salata', a domaćin se našalio na svoj račun rečenicom koju često govori ovaj tjedan. ''Dragi gosti imate tu predjelo kakvo više nikada nećete imati'', poručio im je Ljubo. Nikolina je komentirala kako je salata izgledala ukusno, no da bi bilo ljepše da je servirana u tanjuru, a Zoran se upravo to svidjelo. ''Predjelo je bilo posluženo kako volim i očekujem: sve na jednom mjestu i svatko vadi što mu odgovara'', komentirao je Zoran. ''Nikada nismo ovako nešto vidjeli'', našalila se Slobodanka Nina. ''Ovo nije za deset, nego za 20'', dodali su protukandidati.

Ljubo je komentirao kako bi bio razočaran da su rekli kako su ovo često jeli. ''Pravio sam to da bude dobro'', rekao je Ljubo. ''Okus predjela je bio dobar, no mogao je biti još bolji, to jest pikantniji... Osobno mi je nedostajalo malo limuna'', komentirao je Nedjeljko, a s njome se složila i Nikolina. ''Hobotnica i krumpir su bili lijepo kuhani, samo što je nedostajalo malo soli i papra'', rekla je. Slobodanka je priznala domaćinu kako ih je iznenadio. ''Ljubo, ja bolju salatu još nisam jeo – odlična ti je salata'', rekao je Zoran, a s njime se složila i Slobodanka Nina. ''Okus predjela je bio odličan, lijepo izbalansirano, dovoljno kiselo, dovoljno slano... Hobotnica je bila pripremljena kako treba biti tako da je sve bilo odlično'', objasnila je Slobodanka. Protukandidatima se posebno svidjela atmosfera na večeri i pošalice domaćina Ljube. ''Brzo ubode šale, kao iz rukava'', primijetili su Nedjeljko i Zoran.

Tako je protukandidatima, uz fore domaćina, bilo i sve ostalo smiješno. ''Danas je bilo jako puno smijeha na predjelu, baš smo se jako opustili'', rekla je Nikolina. ''Ljubo, ovo nije zbog tebe'', rekla je Slobodanka Nini domaćinu kako ne bi mislio da se njemu smiju. ''Naravno da se nismo smijali Ljubi, smijali smo se nama jer nam je sve skupa bilo jako simpatično i Ljubo nam je jako simpatičan'', objasnila je Slobodanka Nina.

