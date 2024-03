Dominik iznenadio ekipu i prešao u vodstvo! Najstroža je i večeras bila Monika: 'Nije me ništa impresioniralo'

Komisionar Dominik Pleša ugostio je protukandidate drugog dana riječkog tjedna 'Večere za 5' . Za svoju večeru dobio je 35 bodova te je prešao u vodstvo! Najmanje bodova udijelila mu je Monika, koja je sedam bodova objasnila činjenicom da je ništa nije impresioniralo. Devetke je Dominik dobio do Nane i Renata, koje su zamjerile da je u glavnom jelu lungić bio prepunjen. Leon je bio najdarežljiviji pa je ekipi dao deset bodova. "Od predjela do deserta - sve je bilo fenomenalno", zaključio je Leon ocjenjivanje.

Pripravu večere Dominik je započeo radom na glavnom jelu - punjenim lungićem. 'Eksplozija okusa' označila je bogato punjenje ukusne svinjetine. "Vidjet ćemo kako će to Dominik napraviti", zapitala se Nana. Prijatelj je Dominiku dao recept za punjenog lungića, no nije mu dao upute za korištenje štednjaka! Nakon što se uspio snaći, spravio je krumpire za prilog. Uslijedila je priprava predjela 'Šarenilo Kvarnera. "Mislim da će tu ići tuna i masline, to će se uklopiti u to šarenilo", komentirala je Nana. "Čim je u nazivu Kvarner, sluti da je otud", dodala je Monika. Tapenadu od maslina, namaz od tune i svježi krem sir s crvenom paprikom - sve to Dominik je odlučio spraviti i poslužiti ekipi za predjelo. Uskoro je domaćin imao problema s još jednim uređajem - blenderom! Prijatelj mu je uručio štapni mikser koji mu je pomogao u izradi namaza, a onda se Dominik okrenuo desertu - 'Tapi buki'. "Možda pohane jabuke i sladoled", pretpostavio je Leon o desertu. Domaćin je bez problema završio s pripravom deserta, a onda je uslijedio dolazak gostiju.

Dominik je veselo dočekao goste uz prigodne aperitive - slatku i ljutu kombinaciju pića . "Odao je dojam zbunjenosti i kao da je bio malo pod tremom", ocijenila je doček Renata. Bila je u pravu, uskoro je i Dominik sam priznao da ga je 'trema pojela'. No, njegovo piće dobrodošlice dobro je prošlo. "Pila sam ljutu rakiju, mislim da je šljivovica, bila je fina, nije bila jako ljuta", ocijenila je aperitiv Nana.