Donosimo recept za izvanredan kolač od maka iz 'Večere za 5': Kandidati su ga s guštom pojeli!

Žumanjke izraditi i polako dodati redom sve sastojke. Peći u zagrijanoj pećnici na 180C 20-25 minuta. Kad biskvit dobije blago žučkastu boju, onda je dovoljno pečen.

Tijekom pečenja biskvita na pari izmutiti u čvrsti snijeg bjelanjke i šećer, potom premazati pečeni biskvit te vratiti nazad u pećnicu na nižoj temperaturi otprilike deset minuta.

4 žumanjka

2 cijela jaja

100 grama šećera

l mlijeka

1 mahuna vanilije

200ml slatkog vrhnja

Mlijeko zagrijati (mlijeko ne smije prokuhati) s vanilija štapićem, jaja, žumanjcem, šećerom, pjenasto izmutiti, dodati u mlijeko (prethodno izvaditi vanilija štapić). Po potrebi vanilija umak procijedimo da nema grudica. Podijelimo u dva dijela, jedan dio serviramo uz desert kao umak, a u drugi dodajemo tučeno slatko vrhnje te filujemo prerezani kolač.

Uz to možemo kolač nadjenuti s nadjevom od dudovog pekmeza ili servirati uz kolač na desertni tanjurić.