Donosimo recept za izvanredan kolač od maka iz 'Večere za 5': Kandidati su ga s guštom pojeli!

Starinski kolač od maka
BISKVIT:
1 dobra žlica masti
2 žumanja
1 lončić šećera (čaša od 2dcl)
1 lončić kiselog mlijeka
1 lončić mljevenog maka
1 i pol lončić brašna
praška za pecivo
Žumanjke izraditi i polako dodati redom sve sastojke. Peći u zagrijanoj pećnici na 180C 20-25 minuta. Kad biskvit dobije blago žučkastu boju, onda je dovoljno pečen.
GLAZURA OD BJELANJAKA:
2 bjelanjka
6 žlica šečera
Tijekom pečenja biskvita na pari izmutiti u čvrsti snijeg bjelanjke i šećer, potom premazati pečeni biskvit te vratiti nazad u pećnicu na nižoj temperaturi otprilike deset minuta.
MOJ OSOBNI DODATAK KOLAČU
VANILIJA KREMA:
4 žumanjka
2 cijela jaja
100 grama šećera
l mlijeka
1 mahuna vanilije
200ml slatkog vrhnja
Mlijeko zagrijati (mlijeko ne smije prokuhati) s vanilija štapićem, jaja, žumanjcem, šećerom, pjenasto izmutiti, dodati u mlijeko (prethodno izvaditi vanilija štapić). Po potrebi vanilija umak procijedimo da nema grudica. Podijelimo u dva dijela, jedan dio serviramo uz desert kao umak, a u drugi dodajemo tučeno slatko vrhnje te filujemo prerezani kolač.
Uz to možemo kolač nadjenuti s nadjevom od dudovog pekmeza ili servirati uz kolač na desertni tanjurić.
NADJEV OD DUDOVOG PEKMEZA:
Dudov pekmez zagrijemo na vatri, dodamo vanilija šećer, izblendamo, dodamo par kapi limunovog soka te malo razmućenog gustina ili želatine, sve ovisno koliko želimo da nam umak bude gust.