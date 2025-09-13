Emisije
Večera za 5

Donosimo recept za izvanredan kolač od maka iz 'Večere za 5': Kandidati su ga s guštom pojeli!

Recept njegvateljice Željke Blaževac oduševio je ekipu 'Večere za 5'

RTL.hr
13.09.2025 11:00

Starinski kolač od maka

BISKVIT:

1 dobra žlica masti 

2 žumanja

1 lončić šećera (čaša od 2dcl)

1 lončić kiselog mlijeka 

1 lončić mljevenog maka

1 i pol lončić brašna

praška za pecivo

Žumanjke izraditi i polako dodati redom sve sastojke. Peći u zagrijanoj pećnici na 180C 20-25 minuta. Kad biskvit dobije blago žučkastu boju, onda je dovoljno pečen. 

Kolač s makom, Večera za 5
Kolač s makom, Večera za 5 FOTO: RTL

GLAZURA OD BJELANJAKA:

2 bjelanjka

6 žlica šečera

Tijekom pečenja biskvita na pari izmutiti u čvrsti snijeg bjelanjke i šećer, potom premazati pečeni biskvit te vratiti nazad u pećnicu na nižoj temperaturi otprilike deset minuta. 

MOJ OSOBNI DODATAK KOLAČU

VANILIJA KREMA:

4 žumanjka

2 cijela jaja 

100 grama šećera

l mlijeka

1 mahuna vanilije

200ml slatkog vrhnja

Mlijeko zagrijati (mlijeko ne smije prokuhati) s vanilija štapićem, jaja, žumanjcem, šećerom, pjenasto izmutiti, dodati u mlijeko (prethodno izvaditi vanilija štapić). Po potrebi vanilija umak procijedimo da nema grudica. Podijelimo u dva dijela, jedan dio serviramo uz desert kao umak, a u drugi dodajemo tučeno slatko vrhnje te filujemo prerezani kolač.

Uz to možemo kolač nadjenuti s nadjevom od dudovog pekmeza ili servirati uz kolač na desertni tanjurić.

NADJEV OD DUDOVOG PEKMEZA:

Dudov pekmez zagrijemo na vatri, dodamo vanilija šećer, izblendamo, dodamo par kapi limunovog soka te malo razmućenog gustina ili želatine, sve ovisno koliko želimo da nam umak bude gust.

