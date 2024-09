Donosimo recept za žarko željeni čokoladni desert s narančom iz 'Večere za 5'!

BISKVIT

Za biskivt nam trebaju nam četiri jaj, četiri žlice šećera. To se sve izmiksa dok smjesa ne posvijetli. Dok miksamo dodajemo 50 ml mlijeka, 50 ml ulja, četiri žlice glatkog brašna, jedan prašak za pecivo i tri žlice kakaa. Sve to miksamo dok ne dobijemo jednoličnu masu. Smjesu koju smo dobili premestimo u okrugli kalup te stavimo u pećnicu koja je zagrejana na 180 da se peče 20 minuta. Za to vrijeme radimo ganache- 300 ml vrhnja za šlag, zagrijemo do vrenja te vruće vrhnje za šlag prelijemo preko 150 g čokolade za kuhanje. Miješamo dok se čokolada ne rastopi. Vrući biskvit prelijte sa 100 ml soka od naranče pa ga ostavite da se malo ohladi na sobnoj temperaturi. Mlaki ganache prelijte preko mlakog biskvita i stavite u hladnjak. Dok se biskvit i ganache hlade, mi radimo kremu.

KREMA

Za nju je potrebno 750 ml soka od naranče. Dio soka odlijemo te mu dodajemo 10 žlica šećera i to stavimo na vatru, dok se to kuha u preostali dio soka stavljamo tri pudinga od vanilije i miješajte s pjenjačom kako ne bi nastale grudice. Tu smjesu dodajemo u smjesu narančinog soka i šećera koju smo stavili kuhati. Kremu miješamo dok se ne zgusne pa ju maknemo s vatre. Puding kremu premjestimo u posudu i pokrijemo s folijom pa pustimo da se prohladi. Nakon 90 minuta u hladnjaku ganache se dovoljno stisnuo, a krema ohladila pa je vrijeme da dovršimo puding kremu od naranče. 400 ml vrhnja za šlag dodajte u posudu i izmiksajte s mikserom, ali ne prečvrsto (znači nemojte napraviti šlag do kraja) zatim dodajte 20 g želatine i opet miksajte kako biste sjedinili sastojke, na kraju dodajte 200 g abc sira i sve dobro izmiksajte, a zatim postupno dodajte prethodno skuhanu kremu od naranče i miksajte mikserom dok sva puding krema ne postane sjedinjena sa kremom od šlaga i sira. Gotovu kremu izlijte preko ganachea.

PRELJEV

Posljednji korak je preljev za koji vam treba 200 ml soka od naranča, jedna vrećica preljeva za torte i dvije žlice šećera - suhe sastojke pomiješate, dodajte sok od naranče, sve dobro izmešajte pa zagrijte do vrenja. Pričekajte par sekundi pa odmah izlijte preljev na tortu jer se on jako brzo stvrdne.

