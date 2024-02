Dora dobila 37 bodova – i to za vegetarijansku večeru: 'Nedostajalo mi je meso, uzimam u obzir što je prva'

Odgajateljica Dora Andlar ugostila je protukandidate prvog dana goranskog tjedna 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 37 bodova. "Mislim da je večera bila jednostavna i dobra", komentirala je Ljubica i dala osam bodova. "Sve je bilo odlično, počevši od predjela, glavnog jela do deserta", dodala je Tatjana i objasnila svoju desetku. Deset bodova dobila je Dora i od svoje prijateljice Alme: 'Bilo je sve super, odlično, domaćica je bila baš onakva kakva je i inače". Tamara je, pak, Dori dala devet bodova. "Uzimam u obzir što je prva, no nedostajalo mi je meso, ovo je bila vegetarijanska večera", zaključila je Tamara.

Domaćica je uskoro pripravu večere privela kraju, a dame su se ukrcale u poznati kombi te krenule put njezinog doma. Usput smo doznali i da se umirovljenica Ljubica i poduzetnica Tamara znaju otprije, baš kao i Alma i domaćica Dora. Uskoro je Dora dočekala kandidatkinje u svom domu. "Bila je ukočena, ali to je prvi dan, ona će se pokazati onakva kakva je", ocijenila je Alma doček svoje prijateljice. "Rakijica je bila domaća, brodmoravičkog koliko sam zapamtila, bila je baš fina, jaka, dobra, sve dobro", pohvalila je Tamara, pak, aperitiv.

Uslijedilo je predjelo - 'Juha od dabrovog repa'. Juha od domaće buče ekipi se svidjela, no Ljubici je bila jednostavna. "Jako je lijepo izgledalo", ocijenila je, pak, Tatjana. "Bundevu ne volim, ali ova juha je bila stvarno ukusna i fina", zaključila je Tamara. Uskoro je Dora poslužila i glavno jelo - 'Korov u emulziji od koprive'. "Palenta s umakom od gljiva je jako lijepo izgledala, lijepo dekorirana", komentirala je Tatjana, no Ljubici je dekoracija bila preskromna. "Baš mi je odgovaralo što nije bilo mesa", komentirala je mesarka Alma. Ljubica je uživala u dobrom raspoloženju, no glavno jelo joj je bilo prejednostavno. "Umak je bio u redu, bilo je u redu", zaključila je. "Bilo je ukusno i fino", zaključila je Tamara.