Dorotea ispunila očekivanja svojih gošća, Ana komentirala: 'Meni je fenomenalno, zabavljam se i odlično mi je!'

Pretposljednji dan tjedna 'Večere za 5' posvećenog nogometašicama NK Sesvetski Kraljevec kuhala je Dorotea. Kao i djevojke koje su kuhale prije nje, za svoju večeru je osvojila maksimalnih četrdeset bodova

Pripremu svoje večere započela je predjelom jednostavnog naziva 'Trokut'. Za predjelo je pripremila hladnu tjesteninu sa šunkom, sirom, kukuruzom, majonezom, vrhnjem i jogurtom, a sa strane je poslužila i nareske, koje je lijepo aranžirala na platu. Na komentare kako se čini smirena i kao da nemam tremu, Dorotea je jednostavno rekla: Nemam tremu jer znam što radim", a Ana je na to dodala: Mislim da je ona kao i ja odlučila pripremati ono što joj je poznato i, naravno, ono što će jesti." Glavno jelo domaćica je nazvala 'Zrenda', a u pomoć s glavnim jelom pristigla joj je Marta, suigračica iz kluba. Djevojke su pripremile pohanu piletinu, krumpir su pripremile u pećnici, a od gljiva je Dorotea napravila umak s vrhnjem.

Ekipa za stolom, Večera za 5

Desert 'Kup' Dorotea je pripremala sama, a riječ je bila o čokoladnom kupu u čašicama, koji je posebno dekorirala, a na vrh je dodala čak i listiće jestivog zlata. Za njega se odlučila jer ga ona sama voli, a i jednostavan je za pripremu. mislim da nas neće iznenaditi nikakvom ludom tortom na katove, ali to bi stvarno bio vrhunac", šaljivo je dodala Dina, a Ivana rekla: Dora će nam za desert pripremiti nešto jednostavno, a fino." Cure su, kao i svakoj dosad, u kombiju dogovorile poseban dolazak iznenađenja za domaćicu, a ovaj put su odlučile pred domaćicu doći s trakama na ustima na kojima su bile ispisane Doroteine poštapalice. Tako su gošće stigle u tišini, a ona je kao domaćica morala govoriti. Cure su ipak skinule trake kako bi mogle nazdraviti prigodnim aperitivima prije večere. Ekipa se za večerom ugodno družila i iako Dorotea kao domaćica nije puno pričala, gošće joj to nisu zamjerile jer ju takvu poznaju i naviknuli su na nju: Dora nije imala tremu, ali uobičajeno je šutjela", zaključila je Dina. Predjelo se svidjelo gošćama, a Ana je primijetila kako je Dorotea jedina dosad servirala predjelo na sredinu stola, a ne svakom posebno na tanjur, što joj se svidjelo. Dina je posebno uživala u predjelu jer, kako kaže, nareske ne jede svakodnevno pa ih se ponekad baš zaželi.

Predjelo, Večera za 5

Uz glavno jelo domaćica je gošćama poslužila i salatu, ali ne i sebi jer ju ona ne voli. Glavnim jelom bile su zadovoljne sve djevojke osim Dine, koja je priznala Okus je bio za nekog drugog, ne za mene... ne preferiram meso, nije mi to neka glavna namirnica u životu", a zatim je priznala i kako ne voli gljive pripremljene ovako kako je to učinila Dorotea. Ipak, kad je stigao desert upravo je Dinu najviše impresionirao izgledom pa je rekla kako bi mogao biti poslužen i u restoranu, a Ivana je komentirala kako joj je pretjerano sladak.

Glavno jelo, Večera za 5

Nakon večere Dorotea je podijelila gošćama poklone, a zatim su zaigrale igru pogađanja. Meni je jako drago što sam tu. Meni je fenomenalno, ja se zabavljam i meni je odlično," zaključila je vezano u cjelokupno iskustvo sudjelovanja Ana, a za Dorinu večeru dodala: Od Dorine večere očekivala sam točno ovo, ni više ni manje."

Desert, Večera za 5