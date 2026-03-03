Dosad rekordne ocjene u 'Večeri za 5': Evo kako je zagorska ekipa ocijenila Mirjanu

U ovotjednoj zagorskoj 'Večeri za 5 ' letvica je podignuta visoko nakon što je umirovljenica Mirjana Cvrtila svojim gostima priredila večer ispunjenu tradicionalnim okusima, veselom atmosferom i dirljivim trenucima. Nakon što je uložila veliki trud u pripremu autentičnih jela, s nestrpljenjem je dočekala presudu svojih protukandidata, a njihove ocjene i riječi hvale potvrdile su da se njezin trud itekako isplatio.

Gosti nisu štedjeli na komplimentima kada je u pitanju bila ocjena Mirjanine kulinarske vještine. Večera, koja je odisala duhom Zagorja, ocijenjena je gotovo savršeno. Romina je bila oduševljena cjelokupnim dojmom, istaknuvši kako je hrana bila ukusna, a domaćica vesela i sretna te je njezin trud nagradila čistom desetkom. S njom se složio i Mario, koji je večeru opisao kao "jako ukusnu i finu", dodijelivši također najvišu ocjenu.

"Moja ocjena za hranu je čista desetka", izjavio je Mario, koji je jednakom ocjenom nagradio i atmosferu, opisavši je kao odličnu. Iako su Ana i Albert bili nešto suzdržaniji s devetkama, njihovi komentari potvrdili su opće zadovoljstvo. Albert je večeru proglasio savršenom, dok je Ana također dala visoku ocjenu. Ukupno je Mirjanina hrana zaradila impresivnih 39 bodova, što je bio jasan pokazatelj uspjeha.

Osim ukusne hrane, Mirjana je goste osvojila i toplom, opuštenom atmosferom. Cijela večer protekla je u smijehu i podršci, a gosti su se osjećali kao dobro uigran tim. Kao kruna večeri, domaćica je svakom gostu uručila personalizirani poklon koji je mnoge ostavio bez riječi.

"Mirjana se jako potrudila oko poklona. Personalizirane naljepnice, baš jedna lijepa uspomena koju ću pamtiti do kraja života", emotivno je prokomentirao Mario. Ana je dodala kako će njezin poklon, s natpisom "Večera za 5", zauzeti vidljivo mjesto u njezinom domu. Sama Mirjana skromno je objasnila svoju gestu: "Napravila sam to da me se sjećate, ako ne po dobroj hrani, bar po tome."

S ukupno 77 osvojenih bodova, Mirjana je preuzela vodstvo u zagorskom tjednu. I sama je bila iznimno zadovoljna postignutim. "Zadovoljna sam. Mislim da je bilo sve u redu i da sam napravila ono što sam i sama od sebe očekivala", izjavila je, dodavši kako bi samoj sebi dala devetku jer smatra da je njezina hrana to zaslužila. Natjecanje se nastavlja, a pred kandidatima je već novi izazov koji je zadao Mario, najavivši za svoju večeru poseban "retro" stil odijevanja, što je unijelo dodatnu dozu uzbuđenja u ionako napetu borbu za pobjedu.

