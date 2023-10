Zanimljivo! Dragutin je zbog ozljede prekinuo igrati nogomet, no pronašao se kao nogometni sudac i delegat

Kandidati su potom počeli komentirati koga vide kao nogometaša.

''Drageca bih mogla zamisliti kao nogometaša, pogotovo u njegovim mlađim danima. Vidi se po njegovoj konstrukciji tijela – ima dosta dugačke noge da bi se mogao baviti time'', objasnila je Gabrijela. No, Štefek se ne slaže s njom. ''Drageca mogu zamisliti kao nogometaša, ako sjedi na klupi za rezervu'', našalio se Štef.

Nakon nogometnog suca, Dragutin je posao nogometni delegat. ''Nogometni sudac možeš biti do 48. godine maksimalno, dalje ne, zbog kondicije. Do 90-tih sam sudio, onda je ubrzo počeo rat, nisu se toliko igrale utakmice, a ja sam već bio blizu te granice pa sam otišao u delegate'', rekao je Dragutin. ''Posao nogometnog delegata je da kompletno vodi i kontrolira tijek utakmice. Od dolaska igrača u svlačionice do izlaska na samom kraju'', objasnio je.

