Drugi dan sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' kuhat će osebujna Nataša: 'Od mene možete očekivati svašta!'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' u Frkanovcu će za Anitu, Slađanu Zdravku i Karla kuhati domaćica Nataša. Jučer je kuhala Anita, koja je svojom večerom oduševila ekipu, a pripremila im je salatu od hobotnice, pašticadu s domaćim njokima i souffle sa sladoledom od vanilije i toplim sirupom od naranče. Zdravka je Aniti dala deset bodova, kao i Slađana, Karlo devet jer je sve bilo odlično, ali je desert bio pomalo presladak za njegov ukus, a Nataša je Aniti dala deset bodova jer joj je sve bilo ukusno i jer je željela nagraditi domaćicu koja joj je izašla u susret i napravila joj predjelo bez češnjaka. Tako je trenutačno Anita u vodstvu s osvojenih 39 bodova, a danas gledatelji mogu doznati hoće li ju Nataša prestići!

icon-expand Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Nataša Posavec Kocijan porijeklom je iz Slovenije a u Frkanovcu živi sa suprugom Danijelom i kćerkom Suri. Iako trenutačno ne radi, Nataša ipak uvijek ima posla oko održavanja kuće i ostalih kućanskih poslova. Volim popiti kavu u dobrom društvu, volim se sređivati, volim žive boje i svaki dan biti u drugoj boji, obožavam nositi leće i da sam uvijek sređena. Ljudi kad me vide u Frkanovcu sigurno imaju neke komentare, ali ljepota je kad smo svi različiti i ne smeta mi što ljudi pričaju", kaže današnja domaćica i za svoju večeru dodaje: Od mene možete očekivati svašta - puno ću pričati, ne želim tišinu za stolom, želim da budemo svi opušteni kako sam i ja."

icon-expand Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL