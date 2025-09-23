Miro priznao Blanki da Glorija želi njegovo dijete! 'Nisam to mogao napraviti. Ne mogu se zamisliti s nekim drugim'

Miro je, slomljen teretom koji je nosio, priznao Blanki pravi razlog njezina izlaska iz zatvora. "Glorija želi moje dijete", rekao je Miro. "To je bio njezin uvjet da ti pomogne da izađeš iz zatvora i da te oslobodi svih optužbi."

U trenutku najveće ranjivosti, Miro je otkrio svoju odluku. Suočen s Glorijinim zahtjevom, krenuo je ispuniti svoj dio dogovora, ali je u zadnji trenutak odustao. "Onda sam odustao. Nisam mogao", priznao je, opisujući svoju unutarnju borbu. "Bez obzira na posljedice, ja se ne mogu zamisliti s nekim drugim. Jednostavno to nisam mogao napraviti."