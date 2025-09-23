Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Miro priznao Blanki da Glorija želi njegovo dijete! 'Nisam to mogao napraviti. Ne mogu se zamisliti s nekim drugim'

Miro je priznao Blanki istinu o cijeni njezine slobode

RTL.hr
23.09.2025 20:30

Miro je, slomljen teretom koji je nosio, priznao Blanki pravi razlog njezina izlaska iz zatvora. "Glorija želi moje dijete", rekao je Miro. "To je bio njezin uvjet da ti pomogne da izađeš iz zatvora i da te oslobodi svih optužbi."

U trenutku najveće ranjivosti, Miro je otkrio svoju odluku. Suočen s Glorijinim zahtjevom, krenuo je ispuniti svoj dio dogovora, ali je u zadnji trenutak odustao. "Onda sam odustao. Nisam mogao", priznao je, opisujući svoju unutarnju borbu. "Bez obzira na posljedice, ja se ne mogu zamisliti s nekim drugim. Jednostavno to nisam mogao napraviti."

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Blankina reakcija na ovo šokantno otkriće bila je neočekivana. Umjesto bijesa ili osude, pokazala je duboko razumijevanje i zahvalnost za njegovu iskrenost i žrtvu. "Hvala što si mi priznao to i hvala što si mi pomogao da izađem iz zatvora. Sve će biti okej i sve ćemo riješiti skupa. Dokle god smo nas dvoje zajedno, sve će biti u redu. Volim te", poručila mu Blanka.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Blanka Miro Sjene prošlosti Glorija
Sjene prošlosti

Napet obračun! Glorija zaprijetila Miri: 'Imaš 24 sata da ispuniš obećanje inače baj-baj Blankice'

Sjene prošlosti

Sve samo ne romantično! Marko Petrić pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena u 'Sjenama prošlosti'

Moglo bi te zanimati

Šimun poslao glasovnu poruku Olgi: 'Volim te, ti i moja djeca ste jedina svijetla točka u mom životu' - Marta je izbrisala!

Miro je pristao na Glorijinu ucjenu: 'Bit će kako ti kažeš, ali Blanka nikad ne smije saznati za ovo'

Je li Šimun mrtav? Olga i Marta paničare, ali su si i utjeha: 'Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala'

Može li voljeni muškarac biti razlog njihova pomirenja? Olga i Marta ujedinjene: 'Izgubili su vezu s avionom'

Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

TOP 7 trenutaka koje su gledatelje 'Sjena prošlosti' ostavile bez daha