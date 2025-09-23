Miro priznao Blanki da Glorija želi njegovo dijete! 'Nisam to mogao napraviti. Ne mogu se zamisliti s nekim drugim'

Miro je, slomljen teretom koji je nosio, priznao Blanki pravi razlog njezina izlaska iz zatvora. "Glorija želi moje dijete", rekao je Miro. "To je bio njezin uvjet da ti pomogne da izađeš iz zatvora i da te oslobodi svih optužbi."
U trenutku najveće ranjivosti, Miro je otkrio svoju odluku. Suočen s Glorijinim zahtjevom, krenuo je ispuniti svoj dio dogovora, ali je u zadnji trenutak odustao. "Onda sam odustao. Nisam mogao", priznao je, opisujući svoju unutarnju borbu. "Bez obzira na posljedice, ja se ne mogu zamisliti s nekim drugim. Jednostavno to nisam mogao napraviti."
Blankina reakcija na ovo šokantno otkriće bila je neočekivana. Umjesto bijesa ili osude, pokazala je duboko razumijevanje i zahvalnost za njegovu iskrenost i žrtvu. "Hvala što si mi priznao to i hvala što si mi pomogao da izađem iz zatvora. Sve će biti okej i sve ćemo riješiti skupa. Dokle god smo nas dvoje zajedno, sve će biti u redu. Volim te", poručila mu Blanka.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.