Večera za 5

Đurđica je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5': 'Ova večera je bila šlag na tortu'

Večeras je za Biserku, Đurđicu, Ivanu i Ivana kuhala 72-godišnja umirovljenica Danica. Za svoju večeru osvojila je visokih 39 bodova, a pobjedu je odnijela Đurđica, koja je kuhala u utorak

17.04.2026 19:00

Danica je pripremu svoje večere započela desertom 'Trnac', gibanicom s jabukom i orasima, a uz to je pripremila i pečene jabuke s medom i orasima. Ja mislim da će se gospođa Danica u kuhinji jako dobro snaći", zaključila je Đurđica. Zatim je pripremala glavno jelo 'Hosta', gulaš od junetine, govedine, svinjetine, srnetine i veprovine uz domaće noklice za prilog. Na kraju je pripremila predjelo 'Kosci' - kukuruznu zlevanku i prezvuršt, kuhanu šunku, rebrica s jajima i prgice, autohtonu suhu vrstu sira.

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Ekipa se odmah po dolasku smjestila za stol, a domaćica je rekla gostima da si sami natoče aperitiv koji žele što joj gosti nisu zamjerili. Đurđica je pripremila ekipi poklone, crvene mašne za Biserku i Ivanu, za Danicu crveno bijelu mašnu i za Ivana crvenu kravatu.

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL
Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Izgled predjela bio je prebogat, oči nisu znale što bi prije jele", komentirala je Đurđica kad je Danica poslužila predjelo. Gosti su predjelom bili oduševljeni, ali nisu ni blizu sve pojeli, kako bi mogli jesti i ostala jela.

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL
Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Glavno jelo svidjelo se gostima tradicionalnim izgledom i odličnim okusom, a posebno su oduševljeni bili desertom. Okus deserta je bio fantastičan, vratio me u mladost, mogu joj samo reći hvala", zaključio je Ivan.

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Nakon večere Danica je podijelila poklone, lončeke i ružice od krepa, a onda su se ekipi pridružili i zasvirali 'Zagorski čestitari'. Atmosfera večeras je stvarno na razini i svi su bili dobre volje", rekla je Ivana, a Ivan dodao: Ova večera je bila šlag na torti."

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL
Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Danica je od Đurđice, Ivane i Ivana dobila po deset bodova, a od Biserke devet jer joj je zlevanka bila suha. Pobjedu je na kraju odnijela Đurđica koje je rekla: Osjećam se prvenstveno iznenađeno, a s druge strane počašćena jer su mi puno bolji i iskusniji domaćini i kuharice dali tu čast da budem pobjednica." Novcem od nagrade planira počastiti ekipu.

Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL
Večera za 5 kod Danice
Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

